الإثنين 09 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إيداع المتهم بقتل صديقه مستشفى الأمراض العقلية بالدقهلية

المتهم
المتهم
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أصدرت محكمة جنايات المنصورة، قرارًا بعرض المتهم بقتل سائق (توك توك) أثناء خروجه من أداء صلاة العصر بقرية الأحمدية التابعة لمركز شربين بالدقهلية على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية لتوقيع الكشف الطبي وبيان مدى قواه العقلية، لبيان مدى مسئوليته عن تصرفاته من عدمه وقت ارتكابه الواقعة.

البداية كانت بتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مركز شربين يفيد بوصول شاب يدعى "أحمد.ك"، مصابًا بطلقات خرطوش منتشرة في الجسم وتوفي عقب وصوله إلى استقبال المستشفى، وجرى إيداعه ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة والتي أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي واستدعاء مصلحة الطب الشرعي لعمل تقرير الصفة التشريحية للمتوفي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

بالفحص تبين أنه أثناء خروج المجني عليه من المسجد، أطلق تجاه المتهم ويدعى "محمد.أ"، 3 طلقات خرطوش، ما تسبب في إصابته التي أودت بحياته وذلك إثر خلافات قديمة بين المجني عليه والمتهم وإرهاب المجني عليه من أجل التنازل عن محاضرهم.

محكمة جنايات المنصورة عرض المتهم قتل سائق توك توك الدقهلية مستشفى الأمراض النفسية

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وائل لطفي

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