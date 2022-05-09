تأجيل محاكمة متهمين اثنين بالاتجار فى المخدرات بالساحل لـ6 يونيو المقبل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة صاحب مكتب توريد مستلزمات طبية وفنى تشغيل صيانة، لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة فى منطقة الساحل لجلسة 6 يونيو المقبل، لسماع مرافعة الدفاع وسماع شاهدة الإثبات الأولى، كما قررت إخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهما.

وجهت النيابة للمتهمين تهم حيازة مخدر البيثادين والكيتامين بقصد الاتجار عن طريق إنشاء كل منهما حسابا على شبكة معلوماتية للممارسة نشاطهما الآثم، لافتا إلى أنه طالب بسماع شهادة الشاهدة الثانية كما طالب بإخلاء سبيل المتهمين.

وقال الشاهد الأول مفتش تموين، إنه حال انتقاله رفقة الشاهدة الثانية لإجراء عملية شراء عقاقير مخدرة من المتهم الأول فضبطه محرزًا للعقاقير المخدرة، وبمواجهته والثانى عقب حضوره أكد أنهما يبيعان العقاقير بقصد الاتجار.

وقالت الشاهدة الثانية إنها تواصلت مع إحدى صفحات التواصل الاجتماعى التى تروج لبيع عقاقير مخدرة، وأجرت مع منشئها عملية شراء للعقاقير المخدرة.