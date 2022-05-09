الإثنين 09 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة متهمين اثنين بالاتجار فى المخدرات بالساحل لـ6 يونيو المقبل

محكمة
محكمة
ads

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة صاحب مكتب توريد مستلزمات طبية وفنى تشغيل صيانة، لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة فى منطقة الساحل لجلسة 6 يونيو المقبل، لسماع مرافعة الدفاع وسماع شاهدة الإثبات الأولى، كما قررت إخلاء سبيل المتهمين بضمان محل إقامتهما. 

وجهت النيابة للمتهمين تهم حيازة مخدر البيثادين والكيتامين بقصد الاتجار عن طريق إنشاء كل منهما حسابا على شبكة معلوماتية للممارسة نشاطهما الآثم، لافتا إلى أنه طالب بسماع شهادة الشاهدة الثانية كما طالب بإخلاء سبيل المتهمين.

وقال الشاهد الأول مفتش تموين، إنه حال انتقاله رفقة الشاهدة الثانية لإجراء عملية شراء عقاقير مخدرة من المتهم الأول فضبطه محرزًا للعقاقير المخدرة، وبمواجهته والثانى عقب حضوره أكد أنهما يبيعان العقاقير بقصد الاتجار.

وقالت الشاهدة الثانية إنها تواصلت مع إحدى صفحات التواصل الاجتماعى التى تروج لبيع عقاقير مخدرة، وأجرت مع منشئها عملية شراء للعقاقير المخدرة.

محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة صاحب مكتب توريد مستلزمات طبية فنى تشغيل صيانة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عضم ولادنا

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر وزارة التضامن الاجتماعى

الآن رابط نماذج الوزارة للصف الرابع الابتدائي 2022 دراسات

على أنغام «الغزالة رايقة».. حفلة رقص لمعلمات وطلاب المعهد الأزهرى بنجع حمادى (فيديو)

من 120 ألفًا لـ190 ألف جنيه.. مؤشرات أسعار الحج هذا العام

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 بنك المعرفة

الآن نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022 (رابط)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار البداية والنهاية «5»

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اقطعوا يد الإرهاب

الحسين عبدالرازق

وماذا بعد؟!

د هند جاد

جبر الخواطر.. إنسانية..

حسين دعسة

جيش مصر ذخيرة أمن الأمة العربية

مؤمن المحمدي

بـ القانون! بـ القانون!

عبدالوهاب داود

هل تتساوى يدٌ سَيفُها كان لك بيدٍ سَيفُها أثكلك؟

محمد العسيري

ذيول الأنجاس فى سيناء

صور

أول صور لفتح مقام ومسجد الحسين أمام المصلين والزوار

مؤتمر تقديم إيهاب جلال

مبارة الأهلي ووفاق سطيف وصورة عبد الوهاب تزين المدرجات

محطة تل أبيب

المزيد

مفتى فلسطين: الأقصى للمسلمين وحدهم

خطة نتنياهو.. هل تتمكن المعارضة الإسرائيلية من إسقاط حكومة بينيت؟

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تدعو مواطنيها إلى حمل السلاح