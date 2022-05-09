طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية للسعودية عبر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية

يبحث الكثير من المواطنين المقيمين في المملكة الربية السعودية عن طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية للملكة العربية السعودية، حتى يتثنى لهم زيارة بيت الله الحرام لأداء مشاعر الحج 2022، حيث يوجد في المملكة العربية السعودية عدد كبير من الوافدين المقيمين على أراضيها.

طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية

ويرغب الكثير في الحصول على تأشيرة زيارة عائلية لذويهم إلى المملكة العربية السعودية، لقضاء عطلة الصيف وأداء مناسك الحج 2022، وقد أتاحت الحكومة السعودية خدمة منح تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين.

وتستعرض "الدستور" لقراءها من خلال ذلك التقرير طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية للملكة العربية السعودية.

رابط منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية

قدمت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية خدمة طلب تأشيرة زيارة عائلية للمقيمين فيها من خلال المنصة الإلكترونية التابعة لها من خلال خطوات بسيطة.

الدخول عبر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية (من هنا)

الموافقة على التعهد بالنقر على زر “موافق”، ويتضمن التعهد: تدوين جميع بيانات مقدم الطلب وبيانات المطلوب الزيارة له الموجودة في جواز السفر، توفير السكن المناسب للمطلوب الزيارة له، مغادرة الشخص المطلوب للزيارة قبل انتهاء مدة التأشيرة الممنوحة له لدخول المملكة، بقاء الزائر طيلة مدة إقامته في المملكة خاضعًا للأنظمة والقوانين النافذة، أن يكون الغرض من التأشيرة للزيارة فقط، وليس للعمل أو الحج، تحمُّل مقدم الطلب مسؤولية ثبوت خلاف ما تقدم، تفويض وزارة الخارجية بالاطلاع على سجل بيانات مقدم الطلب في المملكة.

بعد الضغط على موافق تفتح صفحة جديدة يُطلب فيها إدخال رقم الإقامة الخاصة بمقدم الطلب وتاريخ انتهائها، وثم الضغط على “التالي”.

إدخال بيانات الطلب في الحقول المخصصة لكل بيان والتي تشمل: (اسم صاحب الطلب، الجنسية، المهنة، رقم الهاتف، العنوان، البريد الإلكتروني، تاريخ الميلاد، رقم تأشيرة الدخول، اسم صاحب العمل)، وثم النقر على “التالي” .

إدخال البيانات الخاصة بالزائر، ثم النقر على عرض الطلب.

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شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

أتاحت وزارة الخارجية السعودية عددًا من شروط طلب زيارة عائلية للملكة العربية السعودية من أجل عمل طلب زيارة عائلية للمقيمين في السعودية