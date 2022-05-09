الإثنين 09 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» توضح عدد بطاقات الخدمات المتكاملة وتحدد المستندات المطلوبة

القباج
القباج
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قال خليل محمد خليل، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، انه تم إصدار ما يقرب من 900 ألف بطاقة خدمات متكاملة حتي الآن جميعها مسجلة بقاعدة البيانات الخاصة بالوزارة.

و فيما يخص إجمالي عدد المستفيدين من الدعم النقدي “تكافل وكرامة” من ذوي الإعاقة، أشار إلى أن نسبتهم تصل إلى 26% من المستفيدين، ويصل عددهم إلى مليون و100 ألف شخص بتكلفة 5 مليارات جنيه سنويا، موضحًا أن ذلك يأتي فى إطار حزمة حقوق كبيرة ومتكاملة تقدمها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتى تأتي اتساقا مع قانون رقم 10 لسنة 2018.

وأكد أن الوزارة أتاحت آلية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال البوابة الإلكترونية، والتي ستقوم مباشرة بإبلاغ المواطنين على تاريخ و مكان الكشف الطبي ويليه الوظيفي، مع إمكانية تحميل المستندات المطلوبة الكترونياً ومتابعة موقف تسليم البطاقة.

واشار إلى أنأهم أنواع الإعاقات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة هى السمعية، البصرية، و الاعاقات المتعددة، وقصار القامة الذين يصل طولهم أقل من 140 سم، بالإضافة إلى أمراض الدم المزمنة، الهيموفيليا، و الأمراض المزمنة التى تهدد الحياة ، والاضطرابات التى تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

 المستندات المطلوبة للحصول لإستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة هى:-
- 3 صور شخصية مقاس 4 فى 6 ، تكون خلفيتهم بيضاء.
- صورة بطاقة الرقم القومى وأصلها.
- شهادة ميلاد مميكنة .
- الحصول على تقرير الطبى بالتبادل الشبكي والإلكتروني بين وزارة الصحة والتضامن « المواطن لن يحمل ورقة فى يده».
- يكون معروف الطبيب الذى أصدر التقرير الطبى ، لحوكمة منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة .
و تم عمل خط ساخن «15044» لاستقبال الشكاوى وتحويلها إذا كانت المشكلة طبية يتم تحويلها للصحة ، واذا كانت متعلقة بالتضامن يتم التنسيق مع التضامن ـ وإذا كانت خاصة بالبطاقة يتم تحويل المشكلة لشركة توزيع البطاقات.

الكشف الطبى وزارة الصحة قاعدة البيانات وزيرة التضامن ذوي الإعاقة الرقم القومى تكافل وكرامة

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