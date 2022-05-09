الإثنين 09 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

عدد الأيام المتبقية على امتحانات الثانوية العامة 2022

امتحانات
امتحانات
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يبدأ يتساءل طلاب الصف الثالث الثانوي 2022 عن عدد الأيام المتبقية على امتحانات الثانوية العامة 2022 بعدما اعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات ثانوية عامة 2022 منذ أيام قليلة.

وتقدم الدستور من خلال هذا التقرير عدد الأيام المتبقية على امتحانات الثانوية العامة 2022، حيث من المقرر ان تبدأ امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022 في العشرين من يونيو المقبل، على أن يبدأ امتحان اللغة العربية ثانوية عامة 2022 في السادس والعشرين من نفس الشهر.

 الصف الثالث الثانوي 2022.. عدد الايام المتبقية على امتحانات الثانوية العامة 2022

 

وبذلك يعتبر عدد الأيام المتبقية على امتحانات الثانوية العامة 2022 هو 42 يحرص خلالها طلاب الصف الثالث الثانوي 2022 على مراجعة مواد ثانوية عامة جيدا للحصول على تنسيق الكلية الذين يطمحون للالتحاق بها.

ثانوية عامة .. جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022

 

الاثنين 20 يونيو 2022 : الدين (من 9 لـ 10:30 صباحا)، التربية الوطنية ( من 11:30 لـ 12:30 صباحا)

 

الثلاثاء 21 يونيو 2022 : الاقتصاد ( من 9 لـ 10:30 صباحا)، الاحصاء ( من 11 لـ 12:30 ظهرا)

 

الأحد 26 يونيو 2022 : اللغة العربية ( من 9 لـ 12 ظهرا)

 

الثلاثاء 28 يونيو 2022 : اللغة الاجنبية الثانية ( من 9 لـ 11 صباحا)

 

الاحد 3 يوليو 2022 : الكيمياء لطلاب علمي، الجغرافيا لطلاب ادبي  ( من 9 لـ 12 ظهرا)

 

الثلاثاء 5 يوليو 2022 : الديناميكا ( من 9 لـ 11 صباحا)

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نموذج امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوى 2021 pdf

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تانية ثانوي| رابط ورقة المفاهيم للصف الثاني الثانوي 2022 علمي وأدبي

الخميس 7 يوليو 2022 : اللغة الاجنبية الاولى ( من 9 صباحا لـ 12 ظهرا)

 

اجازة عيد الاضحى لطلاب الثانوية العامة 2022 : من 9 يوليو حتى 12 يوليو 2022 

 

الخميس 14 يوليو 2022 : الفيزياء لطلاب علمي،  التاريخ لطلاب ادبي  ( من 9 لـ 12 ظهرا)

 

الأحد 17 يوليو 2022 : الجيولوجيا لعلمي علوم، علم النفس لأدبي ( من 9 لـ 12 ظهرا ) ، التفاضل والتكامل لعلمي رياضة ( من 9 لـ 11 صباحا)

 

الثلاثاء 19 يوليو 2022 : الجبر والهندسة الفراغية ( من 9 لـ 11 صباحا)

 

الخميس 21 يوليو 2022 : الاحياء لعلمي علوم، الفلسفة والمنطق لأدبي ( من 9 لـ 12 ظهرا )، الاستاتيكا لعلمي رياضة ( من 9 لـ 11 صباحا)

 

الثانوية العامة 2022 ثانوية عامة الصف الثالث الثانوي 2022 وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات ثانوية عامة 2022 جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2022

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