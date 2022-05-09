الإثنين 09 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 11 راكب فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بـ«صحراوى قنا»

انقلاب سيارة ميكروباص
انقلاب سيارة ميكروباص
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انقلبت سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي في قنا ما أدى إلى إصابة 11 راكب بكسور وجروح وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بانقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من قرية الزوايدة بنقادة على الطريق الصحراوي الغربي.

وأسفر الحادث عن إصابة: منة سيد عبد الدايم، 11 عاما بكدمات وسحجات، وياسمين سيد عبد الدايم 14 عاما، بجرح قطعي بفروة الرأس ونجاح إبراهيم مليجي 50 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، وحسين محمد إبراهيم 30 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، وحسام مساعد 27 عاما بكسر بالساق اليسرى، وعاطف سيد عبد الدايم 16 عاما، بكسر بالساعد الأيسر، وسامية جمعة حسين 40 عاما بكسر بالساعد الأيمن، ونادر عادل عبد الدايم 25 عاما باشتباه ما بعد الارتجاج، ورحيم عادل عبد الدايم عامين باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد عادل عبد الدايم 30 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، وطارق فوزي عبد الحليم 22 عاما باشتباه كسر بالضلوع.

 

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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