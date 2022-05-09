السجن 3 سنوات لـ«عاشور» قاتل زوج والدته بعزبة الشال فى المنصورة

أصدرت محكمة الجنايات، اليوم الأحد، حكما بالسجن 3 سنوات لعامل، متهم بقتل زوج والدته في المنصورة عقب نشوب خلاف بينهما.

كانت النيابة العامة بالمنصورة قد أحالت المتهم "عاشور.أ.أ.ع"، محبوس، 19 سنة – عامل – مقيم عزبة الشال مدينة المنصورة، لأنه فى يوم 3/10/2021 بدائرة قسم ثان المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه "محمود أشرف محمد عبده- عمدا مع سبق الإصرار بأن أذله شيطانة وعقد عزما قاطعا على إزهاق روح المجني عليه، فأعد سلاحا أبيض "سكينا" وخطت أقدامه إلى المجني عليه وأغمد نصل سلاحه بجسده واستله ليسدده إليه غير مرة قاصدا إزهاق روحه محدثا اصابتة الموصوفة بتقريرالصفة التشريحية.

وأدلى "عيد.ع.م.م.ع"، 34عاما، عامل بشهادته فى التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، مؤكدا أن شقيقته أنبأته بقيام المتهم "نجلها" بالتعدي عليها وعلى المجني عليه "زوج والدته" حال قيامه جاهدا بمحاولة تهذيبه معها، إلا أنة لم ينصع له وما أن خرج المجني علية خارج مسكنه عقب ان استشاط من المتهم وخاب رجاؤه به، فقام المتهم بالخروج خلفه وما هي إلا لحظات حتى تناهى إلى مسامعه صيحات المجني عليه والمتهم فهرع إليه وشاهد الأخير يسدد السلاح الأبيض غير مرة بجسد المجني عليه حال قيام الاخير بإحكام قبضته على رأسة الى ان يتمكن المتهم من جذب المتهم وإدخاله المسكن.

وأضاف الشاهد فى شهادته أنه شاهد المجني عليه ينازع سكرات الموت، فهرعوا به لنجدته إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وفاضت روحه.