البرهان يؤكد للسيسى: تضامن ومساندة السودان لمصر فى مكافحة الإرهاب

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وأعرب البرهان للرئيس السيسي عن خالص التعازي في شهداء العملية الإرهابية التي وقعت في غرب سيناء، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً تضامن ومساندة السودان لمصر فى جهود مكافحة الإرهاب.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره تجاه اللفتة الأخوية من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، التى تجسد الأواصر والروابط الأخوية التاريخية بين بلدى وشعبي وادي النيل.