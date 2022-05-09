«التصديرى للأسمدة» يشارك فى منتدى الأعمال المصرى البرازيلى.. اليوم

يشارك اليوم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسة خالد أبو المكارم فى منتدى «البرازيل ومصر : فرص التجارة الثنائية»، والمنظم بالشراكة مع سفارة البرازيل وغرفة التجارة العربية البرازيلية واتحاد الغرف التجارية المصرية، بحضور وزير الزراعة والثروة الحيوانية والتموين لجمهورية البرازيل، و سفير جمهورية البرازيل فى مصر ووزارة التجارة والصناعة المصرية العربية.

وقال خالد أبو المكارم، إن هذا يأتي في ضوء الأهمية القصوى لصناعة الأسمدة المصرية وسعيًا للاستفادة من الفرص المتاحة لقطاع الأسمدة فى دولة البرازيل لتنمية التجارة الثنائية بين البلدين.

واأشار إلي حضور أكثر من ١٧ شركة بقطاع الأسمدة، بهدف تعزيز فرص التجارة والاستثمار المشتركة بين البرازيل ومصر في هذا المجال.

وأكد أن زيارة وزير الزراعه البرازيلي تأتي في إطار جولة تضم كل من مصر والأردن والمغرب لتلبيه احتياجات السوق البرازيلي من الأسمدة وغيره من المنتجات.

وكان المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة قد تلقي خطابًا من مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية بشأن الفرص التصديرية المتاحة أمام صادرات الأسمدة المصرية لدولتي البرازيل والأوراجوي.

وقد تم موافاة الجانب البرازيلي بقائمة بالشركات المنتجه والمصدرة للأسمدة، وحجم الصادرات المصرية من الأسمدة.

وبلغت صادرات الأسمدة خلال ٢٠٢١ نحو ٢.٢٩٦ مليار دولار، بمعدل نمو يصل إلي ٦١%، مقارنة بعام ٢٠٢٠ والذي بلغت خلاله حجم الصادرات. المصرية نحو ١.٤٢٦ مليار دولار.

وجاءت الأرجنتين علي قائمة الدول المستوردة للسماد المصري خلال ٢٠٢٠ بقيمة بلغت ٣٣٤.٨٦ مليون دولار، محققة معدل نمو بلغ ٨٩% مقارنة بعام ٢٠٢٠

وتأتي الهند في المرتبة الثانية بحجم صادرات يقدر بنحو ٢٩٩.٢٧ مليون دولار محققة معدل نمو بلغ ٨١% مقارنه بالعام السابق عليه، وجاءت البرازيل في المرتبة الثالثة بحجم صادرات يقدر بنحو ٢٣٥.٦ مليون دولار.