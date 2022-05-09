الإثنين 09 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«التصديرى للأسمدة» يشارك فى منتدى الأعمال المصرى البرازيلى.. اليوم

الأسمدة
الأسمدة
ads

يشارك اليوم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسة خالد أبو المكارم فى منتدى «البرازيل ومصر : فرص التجارة الثنائية»، والمنظم بالشراكة مع سفارة البرازيل وغرفة التجارة العربية البرازيلية واتحاد الغرف التجارية المصرية، بحضور وزير الزراعة والثروة الحيوانية والتموين لجمهورية البرازيل، و سفير جمهورية البرازيل فى مصر ووزارة التجارة والصناعة المصرية العربية.

وقال خالد أبو المكارم، إن هذا   يأتي  في ضوء الأهمية القصوى لصناعة الأسمدة المصرية وسعيًا للاستفادة من الفرص المتاحة لقطاع الأسمدة فى دولة البرازيل لتنمية التجارة الثنائية بين البلدين.

واأشار إلي حضور أكثر من ١٧ شركة بقطاع الأسمدة، بهدف تعزيز فرص التجارة والاستثمار المشتركة بين البرازيل ومصر في هذا المجال. 

وأكد أن زيارة وزير الزراعه البرازيلي تأتي في إطار جولة تضم كل من مصر والأردن والمغرب لتلبيه احتياجات السوق البرازيلي من الأسمدة وغيره من المنتجات. 

وكان المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة قد تلقي  خطابًا من مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية بشأن الفرص التصديرية المتاحة أمام صادرات الأسمدة المصرية لدولتي البرازيل والأوراجوي.

وقد تم موافاة الجانب البرازيلي بقائمة بالشركات المنتجه والمصدرة للأسمدة، وحجم الصادرات المصرية من الأسمدة. 

وبلغت صادرات الأسمدة خلال ٢٠٢١ نحو ٢.٢٩٦ مليار دولار، بمعدل نمو يصل إلي ٦١%، مقارنة بعام ٢٠٢٠ والذي بلغت خلاله حجم الصادرات. المصرية نحو ١.٤٢٦ مليار دولار.

وجاءت الأرجنتين علي قائمة الدول المستوردة للسماد المصري خلال ٢٠٢٠ بقيمة بلغت ٣٣٤.٨٦ مليون دولار،  محققة معدل نمو بلغ ٨٩% مقارنة بعام ٢٠٢٠

وتأتي الهند في المرتبة الثانية بحجم صادرات يقدر بنحو ٢٩٩.٢٧ مليون دولار محققة معدل نمو بلغ ٨١% مقارنه بالعام السابق عليه، وجاءت البرازيل في المرتبة الثالثة بحجم صادرات يقدر بنحو ٢٣٥.٦ مليون دولار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عضم ولادنا

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر وزارة التضامن الاجتماعى

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 بنك المعرفة

التحقيق مع ربة منزل دفعت عشيقها للاعتداء جنسيا على طفليها فى 15 مايو

وقف قارئ وإحالته للتحقيق لأخطائه المتكررة فى تلاوات الهواء

رابط تحميل نماذج الامتحانات الاسترشادية للصف الرابع الابتدائى 2022 بنك المعرفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

وماذا بعد؟!

د هند جاد

جبر الخواطر.. إنسانية..

حسين دعسة

جيش مصر ذخيرة أمن الأمة العربية

مؤمن المحمدي

بـ القانون! بـ القانون!

عبدالوهاب داود

هل تتساوى يدٌ سَيفُها كان لك بيدٍ سَيفُها أثكلك؟

محمد العسيري

ذيول الأنجاس فى سيناء

ماجد حبته

فى وداع أحد عشر بطلًا

جلال حمام

كيف يواجه الاقتصاد الروسى عقوبات الغرب؟

صور

أول صور لفتح مقام ومسجد الحسين أمام المصلين والزوار

مؤتمر تقديم إيهاب جلال

مبارة الأهلي ووفاق سطيف وصورة عبد الوهاب تزين المدرجات

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شرطى إسرائيلى فى حادث طعن بالقدس.. واستشهاد المنفذ

«بينيت» يعقد اجتماعًا أمنيًا بعد اعتقال منفذى عملية الطعن فى «إلعاد»

ردًا على بينت.. أبو ردينة: ملكية المسجد الأقصى وحائط البراق تعود للمسلمين