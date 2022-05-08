قيس سعيد يعزى السيسى ويؤكد وقوف تونس بجانب مصر فى مكافحة الإرهاب

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تضمن تقديم الرئيس قيس سعيد العزاء للرئيس السيسي، ومصر حكومةً وشعباً في شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا نتيجة الاعتداء الإرهابي الذي وقع في غرب سيناء، وأكد وقوف الجمهورية التونسية بجانب مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من أخيه الرئيس قيس سعيد، مؤكدا قوة العلاقات التاريخية بين البلدين متمنياً لتونس وشعبها الشقيق كل أمن واستقرار.