الأحد 08 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الملك عبدالله يعزى الرئيس السيسى ويؤكد تضامن الأردن مع مصر فى مكافحة الإرهاب

جريدة الدستور
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تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن ملك الأردن أعرب خلال الاتصال عن خالص العزاء للرئيس السيسي والشعب المصري في شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا نتيجة الاعتداء الإرهابي الغادر الذي وقع في غرب سيناء، مؤكداً تضامن الأردن الكامل مع مصر في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله. 

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة من أخيه ملك الأردن، والتي تعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، متمنياً للأردن حكومة وشعباً كل استقرار وسلام.

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