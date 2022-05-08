صف واحد.. أحزاب وقوى سياسية ونقابات: الكل مع القيادة السياسية ضد الإرهاب

أدانت الأحزاب والقوى السياسية والهيئات والنقابات بشدة الهجوم الإرهابى على إحدى محطات رفع المياه بغرب سيناء، ما أسفر عن استشهاد ضابط و١٠ جنود، وإصابة ٥ أفراد، مشيرة إلى أن الدولة بكل مؤسساتها ستظل متماسكة وواقفة صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة.

ونعى حزب «مستقبل وطن» أبطال القوات المسلحة، وتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء وللشعب المصرى العظيم ولقادة وجنود وأفراد القوات المسلحة فى مصابهم الأليم.

وأكد «مستقبل وطن» استمرار دعمه ومساندته كل جهود مؤسسات الدولة فى حربها ضد الإرهاب؛ حتى القضاء عليه واقتلاعه من جذوره، قائلًا: «رحم الله خيرة شباب هذا الوطن، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداء لكى تحيا مصرنا فى عزة وسلام، ويعيش شعبها فى أمن وأمان.. وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان».

ونعى المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية، الذى يضم ٤٠ عضوًا، شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن.

وقال النائب تيسير مطر، الأمين العام للتحالف، إن جميع أعضاء المجلس الرئاسى من رؤساء الأحزاب السياسية أدانوا بشدة هذا الحادث الإرهابى الغادر، مشددين على ثقتهم الكاملة فى قدرة القوات المسلحة على الثأر السريع من مرتكبى هذا الحادث الإرهابى الغادر الذى يزيد تصميم المصريين على اقتلاع جذور الإرهاب من أرض مصر الطاهرة، متمنيًا سرعة شفاء المصابين جراء هذا الحادث.

كما نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة، مؤكدة دعمها الكامل للقوات المسلحة المصرية فى استمرار أعمالها البطولية والقتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.

واستنكر حزب «حماة الوطن»، برئاسة الفريق جلال الهريدى، الحادث الإرهابى الغادر، وأكد أن مصر ستظل باقية بتماسك شعبها ووقوفه صفًا واحدًا وراء قيادته السياسية الواعية، أمام هذا الإرهاب الخسيس والقضاء عليه.

وشدد على أن الإنجازات التى تحققها الدولة المصرية تؤرق الإرهاب والجماعات المتطرفة، وأن مصر تسير نحو الجمهورية الجديدة بخطى ثابتة لن يعرقلها أحد.

وقال: «رحم الله شهداءنا الذين توفوا أثناء أداء الواجب الوطنى، وحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، ونسأل المولى عز وجل أن يلهم شعبنا الصبر والسلوان، وأن يديم على بلادنا السلامة والأمان».

ونعى المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، كذلك، شهداء الوطن الأبرار.

وأكد أن يد الإرهاب القبيحة لن تنال من عزيمة جيشنا العظيم، بل سوف تزيده قوة وصلابة فى حربه النبيلة لحماية الوطن وسلامة أراضيه.

وقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، العزاء لمصر كلها ولأهالى الشهداء من أبناء القوات المسلحة الذين استشهدوا فى الهجوم الإرهابى، داعيًا الله أن يرحم شهداء الوطن وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يعجل بالشفاء لجميع المصابين.

وأضاف المجلس أن هذا الحادث الإرهابى، الذى جاء فى أيام مباركة وبالتزامن مع احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك، لن يثنى مؤسسات الدولة وأجهزتها عن أداء واجبها، كما أنه لن يرهب الشعب المصرى، بل يزيده إصرارًا على استكمال البناء والنهضة التى تشهدها مصر تحت قيادة حكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار إلى أن تلك الأعمال الإرهابية تأتى بسبب شعور الجماعات الإرهابية بأن مصر تنهض وتتقدم فى جميع المجالات.

ونعت نقابة الصحفيين، أيضًا، شهداء القوات المسلحة البواسل، الذين ارتقوا أحياءً عند ربهم يرزقون، فى مواجهة بطولية أحبطت عملية إرهابية غادرة استهدفت تدمير نقطة رفع مياه غرب سيناء- «ببالغ الحزن، الذى لا يزيدنا إلا إصرارًا على دعم دولتنا الوطنية ومؤسساتها، فى حربها المقدسة لاقتلاع الإرهاب من جذوره».

وقالت النقابة إن بطولات القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فى معركة التطهير من الإرهاب، واقتلاع جذوره تكتب بحروف من نور صفحات جديدة فى كتاب التضحيات، الذى يمتد من عصر الأجداد القدماء، مرورًا ببطولات التحرير فى أكتوبر المجيد، وصولًا لبطولات الأحفاد فى معارك التطهير والتعمير.

وشددت نقابة الصحفيين على أن مثل تلك الجرائم الإرهابية الغادرة، إنما تستهدف النيل من عزيمة الوطن، وهى محاولات يائسة لتعطيل جهود التنمية، وأن المواجهة المثلى تقتضى توحيد الصف الوطنى، ومواصلة البناء والتعمير بالتوازى مع مواصلة جهود التطهير من فلول الإرهاب ومموليهم وداعميهم.