الأحد 08 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«اتهام بالتحرش».. كشف غموض اعتداء حارس عقار على شقيقين ببولاق الدكرور

حبس
حبس
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كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة تفاصيل اعتداء حارس عقار على شقيقين، مما أسفر عن إصابة أحدهما بجرح طعني، وإصابة الآخر بكسر.

وتبين من تحريات المباحث أن شقيقة المصابين أخبرتهما بتحرش المتهم بها، وخلال المشاجرة اعتدى المتهم على المجني عليهما بالضرب.

وكشفت التحريات عدم صحة واقعة التحرش، وأن الفتاة تجمعها علاقة عاطفية بالمتهم.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد إصابة شقيقين، نتيجة اعتداء حارس عقار عليهما، حيث أصيب أحدهما بجرح طعني، وأصيب الآخر بكسر بيده.

بإجراء التحريات تبين أن أحد سكان العقار شاهد المتهم خلال تواجده بصحبة شقيقة المصابين بمصعد العقار، فادعت الفتاة تحرش المتهم بها، خشية اكتشاف شقيقيها علاقتها بالمتهم.

وتوصلت التحريات إلى أن شقيقي الفتاة تشاجرا مع المتهم  مما أسفر عن إصابتهما،  وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

المباحث تفاصيل كسر شقيقة مصابين اصابة مدير عقار قسم شرطة خلال تحقيق فتاة النيابة

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