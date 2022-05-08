الأحد 08 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة بائع بتهمة هتك عرض طفلة فى منشأة ناصر لـ4 يونيو

جريدة الدستور
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قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار وفيق محمد مكاوي، وعضوية المستشارين محمد محمود شعبان، ومحمد المندراوي، وأمانة سر رفاعي فهمي، وحسام كمال تأجيل محاكمة بائع على خلفية اتهامه بهتك عرض طفلة في منطقة منشأة ناصر لجلسة 4 يونيو المقبل للمرافعة.

وأكدت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1995 لسنة 2022 جنايات منشأة ناصر، والمقيدة برقم 65 لسنة 2022 كلي غرب القاهرة، أن المتهم "رجب. ي"، 51 عامًا، بائع، في 1 فبراير 2022 بدائرة قسم منشأة ناصر، خطف بالتحايل الطفلة المجني عليها "ل. م" بأن استدراجها داخل الحانوت الخاص به وأنزوى بها بعيدًا عن أعين المارة، مستغلاً حداثة سنها بدعوى اللهو سويًا تمهيدًا لارتكاب جريمته.

واقترنت جناية الخطف بأخرى، وهي هتك عرض الطفلة المجني عليها "ل. م"، وذلك حال كونها لم تتجاوز 12 عامًا ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد بأن استغل تواجدها داخل الحانوت خاصته بمفردها فتولدت لديه نية التعدي على جسدها بالكامل، ونفاذًا لما جال بخاطره حسر ملابسه مستغلاً حداثة سنها وعاشرها معاشرة الأزواج ولمس جسدها بالكامل.

وقالت والدة المجني عليها إنها أرسلت طفلتها إلى الحانوت الخاص بالمتهم لشراء بعض المتطلبات، وعندما تأخرت أرسلت ابنها للبحث عن شقيقته بمحل المتهم وعند عودتها أخبرتها بقيام المتهم باستدراجها بعيدًا عن أعين المارة، وقام بملامسة جسدها وعاشرها معاشرة الأزواج وطلب منها عدم إبلاغ أحد بما بدر منه.

وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة ما شهدت به والدة المجني عليها من استدراج المتهم لابنتها إلى داخل الحانوت الخاص به بعيدًا عن أعين المارة مستغلاً حداثة سنها وهتك عرضها.

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