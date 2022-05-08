سمير جعجع يستنكر الهجوم الإرهابى فى غرب سيناء

استنكر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع العمل الإرهابي الذي وقع، أمس السبت، على إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء وأسفر عن استشهاد 11 عسكريًا بينهم ضابط وإصابة 5 آخرين.

وقال جعجع: "أتوجه بالتعزية الحارة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية وقيادة الجيش والشعب المصري الصديق، وأجدِّد التأكيد على وقوفنا صفا واحدا ضد هذه الأعمال الإرهابية التي كل الهدف منها محاولة النيل من عزيمتنا جميعًا على ترسيخ الاستقرار، وكلنا ثقة أن القيادة المصرية التي أعادت للدور المصري تألقه قادرة على وضع حد لهذه الأعمال الإرهابية واقتلاع الإرهاب من جذوره".