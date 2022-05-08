الأحد 08 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

إجازات 2022.. إجازة عيد الأضحى 2022 للعاملين بالقطاعين

عيد الأضحى
عيد الأضحى
ads

يبحث الموظفون بالقطاع الخاص والحكومي، وكذلك البنوك ومكاتب البريد عن إجازات 2022 المتبقية، وإجازات شهر يوليو 2022، وكذلك عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022 في كل القطاعات.

 

إجازات 2022 .. إجازات شهر يوليو 2022

وفقا لإجازات 2022 التي تقرها الدولة هنا 10 أيام إجازة رسمية متبقية بعد إجازة شم النسيم والعمال وعيد الفطر.. وتعد إجازات شهر يوليو 2022 أكثر الشهور إجازة بسبب عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022 وإجازة ثورة 23 يوليو وإجازة رأس السنة الهجرية.

 

ويقدم الدستور من خلال هذا التقرير إجازات 2022 المتبقية وإجازات شهر يوليو 2022.

إجازات شهر يوليو 2022 للموظفين بالقطاع الحكومي والخاص

ويستحوذ شهر يوليو 2022 على أكبر عدد من إجازات 2022، حيث يضم إجازة 30 يونيو، إجازة عيد الأضحى 2022، وكذلك إجازة ثورة 23 يوليو، إجازة رأس السنة الهجرية.

الخميس 30 يونيو 2022 بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو.

الجمعة ٠٨ يوليو  2022 - الثلاثاء ١٢ يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

السبت ٢٣ يوليو 2022 بمناسبة عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢

txt

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

txt

تانية ثانوي| رابط ورقة المفاهيم للصف الثاني الثانوي 2022 علمي وأدبي

السبت ٣٠ يوليو 2022 بمناسبة رأس السنة الهجرية.

الخميس 6 أكتوبر بمناسبة عيد القوات المسلحة "٦ أكتوبر ١٩٧٣".

السبت 8 أكتوبر بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

 

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022

يعتبر عيد الأضحى 2022 هو أحد العيدين عند المسلمين، ويوافق يوم 10 ذي الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفات، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذي الحجة. 

وفقا للحسابات الفلكية يكون موعد عيد الأضحى 2022، بالتقويم الميلادي يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، وبالتقويم الهجري 10 ذى الحجة 1443، وتكون أيام عيد الأضحى المبارك 2022، 4 أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022، و13 ذي الحجة 1443.

ومن المقرر أن تكون أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2022، للموظفين من 8 إلى 12 يوليو 2022.

اجازات 2022 اجازة عيد الاضحى 2022 عدد ايام اجازة عيد الاضحى 2022 اجازات شهر يوليو 2022 ثورة ٣٠ يونيو ثورة ٢٣ يوليو رأس السنة الهجرية عيد المولد النبوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تقشفوا يرحمكم الله

الأكثر قراءة

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022

الديوان الملكى السعودى يكشف تطورات الحالة الصحية للملك سلمان

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 بنك المعرفة

الرئيس السيسى يوجه باستكمال تطهير بعض المناطق فى شمال سيناء من العناصر الإرهابية

«الدستور» تنعى شهداء القوات المسلحة بعد إحباط هجوم إرهابى غرب سيناء

«ملحقش يمضى انصراف».. تفاصيل وفاة معلم داخل لجنة بأول أيام امتحانات رابعة ابتدائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

كيف يواجه الاقتصاد الروسى عقوبات الغرب؟

علي سعدة

التخلف الإدارى.. إلى أين؟

لواء.حمدى البطران

جريمة فى البلاط الخديو

د. منى حلمى

الاحتفال الحقيقى المثمر بالعمل.. سبب الوجود وأصل الحياة

جمال-أسعد

الدولة المدنية هى الحل

د.أحمد الخميسى

تموت القضايا من غير الفن                               

ماجد حبته

مؤشّرهم لحرية الصحافة

حسين دعسة

عملية إلعاد.. كيف تلعب الصهيونية ضد حرية شعب فلسطين؟

صور

مؤتمر تقديم إيهاب جلال

مبارة الأهلي ووفاق سطيف وصورة عبد الوهاب تزين المدرجات

مؤمن زكريا يدعم الأهلي أمام وفاق سطيف من دكة البدلاء

محطة تل أبيب

المزيد

«بينيت» يعقد اجتماعًا أمنيًا بعد اعتقال منفذى عملية الطعن فى «إلعاد»

ردًا على بينت.. أبو ردينة: ملكية المسجد الأقصى وحائط البراق تعود للمسلمين

فلسطين تدين انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق الشعب الفلسطينى