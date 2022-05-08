إجازات 2022.. إجازة عيد الأضحى 2022 للعاملين بالقطاعين

يبحث الموظفون بالقطاع الخاص والحكومي، وكذلك البنوك ومكاتب البريد عن إجازات 2022 المتبقية، وإجازات شهر يوليو 2022، وكذلك عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022 في كل القطاعات.

إجازات 2022 .. إجازات شهر يوليو 2022

وفقا لإجازات 2022 التي تقرها الدولة هنا 10 أيام إجازة رسمية متبقية بعد إجازة شم النسيم والعمال وعيد الفطر.. وتعد إجازات شهر يوليو 2022 أكثر الشهور إجازة بسبب عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022 وإجازة ثورة 23 يوليو وإجازة رأس السنة الهجرية.

ويقدم الدستور من خلال هذا التقرير إجازات 2022 المتبقية وإجازات شهر يوليو 2022.

إجازات شهر يوليو 2022 للموظفين بالقطاع الحكومي والخاص

ويستحوذ شهر يوليو 2022 على أكبر عدد من إجازات 2022، حيث يضم إجازة 30 يونيو، إجازة عيد الأضحى 2022، وكذلك إجازة ثورة 23 يوليو، إجازة رأس السنة الهجرية.

الخميس 30 يونيو 2022 بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو.

الجمعة ٠٨ يوليو 2022 - الثلاثاء ١٢ يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

السبت ٢٣ يوليو 2022 بمناسبة عيد ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢

السبت ٣٠ يوليو 2022 بمناسبة رأس السنة الهجرية.

الخميس 6 أكتوبر بمناسبة عيد القوات المسلحة "٦ أكتوبر ١٩٧٣".

السبت 8 أكتوبر بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022

يعتبر عيد الأضحى 2022 هو أحد العيدين عند المسلمين، ويوافق يوم 10 ذي الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفات، الموقف الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذي الحجة.

وفقا للحسابات الفلكية يكون موعد عيد الأضحى 2022، بالتقويم الميلادي يوم السبت الموافق 9 يوليو 2022، وبالتقويم الهجري 10 ذى الحجة 1443، وتكون أيام عيد الأضحى المبارك 2022، 4 أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022، و13 ذي الحجة 1443.

ومن المقرر أن تكون أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2022، للموظفين من 8 إلى 12 يوليو 2022.