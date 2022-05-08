الأحد 08 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع آثار انقلاب سيارة ملاكى بمنطقة جبل الزيت بالغردقة

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي
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رفعت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، قبل قليل، آثار انقلاب سيارة ملاكي، بمنطقة جبل الزيت طريق الغردقة - رأس غارب، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وتلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكى بطريق "الغردقة - رأس غارب".

وعقب الدفع بسيارات الإسعاف تبيَّن أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، لتلقى الإسعافات اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تقشفوا يرحمكم الله

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