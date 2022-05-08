رفع آثار انقلاب سيارة ملاكى بمنطقة جبل الزيت بالغردقة

رفعت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، قبل قليل، آثار انقلاب سيارة ملاكي، بمنطقة جبل الزيت طريق الغردقة - رأس غارب، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

وتلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكى بطريق "الغردقة - رأس غارب".

وعقب الدفع بسيارات الإسعاف تبيَّن أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، لتلقى الإسعافات اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.