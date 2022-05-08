الأحد 08 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 10 سنوات للمتهم بتزوير بطاقة شخصية في مصر الجديدة

تزوير
تزوير
ads

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لاتهامه بتزوير محررات رسمية في مصر الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبدالباري علي، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان وحسين عبدالرؤوف نظمي، وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء فرج.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 12219 لسنة 2021 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 4698 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، أن المتهم "أسامة. م" ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخرى مجهولة بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية الموظف المختص بإصدار بطاقات الرقم القومي بمصلحة الأحوال المدنية، في تزوير محرر رسمي هو بطاقة رقم قومي باسم "فاطمة.ع" حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بذلك، بأن أمدها المتهم بالبيانات المراد إثباتها بها فقامت المجهولة بتدوين البيانات الخاصة بالمجنى عليها باستمارة طلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية رقم قومي.

وأضاف أمر الإحالة، أنه اشترك وأخرى مجهولة بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية الموظف المختص بإصدار التوكيلات بمكتب توثيق شهر عقاري النزهة، في تزوير محرر رسمي وهو التوكيل الخاص الرقيم النزهة لسنة 2019 حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة، واستعمل وأخرى مجهولة محرر المزور محل الاتهام الأول فيما زور من أجله بأن قدمته الأخيرة للموظف المختص بمكتب توثيق شهر عقاري النزهة محتجين بما دون به بيانات مدعيين صحته مع علمهما بتزويره.

وكشفت تحريات المباحث قيام المتهم بالاتفاق مع سيدة مجهولة على تزوير بطاقة الرقم القومي الخاصة، وأمد المتهم المجهولة بالبيانات المراد إثباتها باستمارة طلب استخراج بطاقة رقم قومي "بدل فاقد" باسم فاطمة.ع" ووقعتها بتوقيع نسبته لسالفة الذكر وتمكنت من استخراج بطاقة الرقم القومي.

محكمة جنايات شمال القاهرة السجن المشدد مصر الجديدة محررات رسميه الحكم رقم قومي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تقشفوا يرحمكم الله

الأكثر قراءة

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022

موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

استقرار أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى مصر اليوم الأحد 8-5-2022

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الثاني 2022

«الدستور» تنعى شهداء القوات المسلحة بعد إحباط هجوم إرهابى غرب سيناء

رابط تحميل نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 بنك المعرفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تموت القضايا من غير الفن                               

ماجد حبته

مؤشّرهم لحرية الصحافة

حسين دعسة

عملية إلعاد.. كيف تلعب الصهيونية ضد حرية شعب فلسطين؟

صفاء النجار

مشاهدات فى بلد الألف يوم «1»

سعيد المصرى

الإدارة الاجتماعية للأزمة الاقتصادية

سمر عادل

الصراع حول النظام المالى العالمى

ماجد حبته

السجّانة والعملاق.. قصة واقعية أمريكية جدًا

أحمد المريخي

حجاج الباى وعطر الأحباب

صور

مبارة الأهلي ووفاق سطيف وصورة عبد الوهاب تزين المدرجات

مؤمن زكريا يدعم الأهلي أمام وفاق سطيف من دكة البدلاء

مسجد ومقام سيدى المرسى أبوالعباس بعد قرار إعادة فتحه

محطة تل أبيب

المزيد

«التعاون الإسلامى» تدين مخططات الاحتلال لبناء 4 آلاف وحدة استيطانية

تقارير: منفذا عملية «إلعاد» كانا يتواجدان بصورة غير شرعية فى إسرائيل

إسرائيل تعتقل الفلسطينيين المشتبه بتنفيذهما هجوم «إلعاد»