الأحد 08 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 13 عامًا لمهندس قتل أمين شرطة فى القاهرة

محكمة
محكمة
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بمعاقبة مهندس، بالسجن لمدة 13 عامًا؛ لاتهامه بالقتل العمد، الشروع في القتل، استعمال القوة، تعطيل حركة المرور، وحيازة مواد مخدرة.

وجاء منطوق الحكم كالتالي: عاقبت المحكمة المتهم بالسجن لمدة 7 سنوات عن تهمة القتل العمد، والمشدد 6 سنوات عن تهمة الشروع في القتل واستعمال القوة، فضلًا عن تغريمه مبلغًا ماليًا قدره 100 ألف جنيه في تهمة الاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين".

وأوضح أمر إحالة القضية رقم 1410 لسنة 2021 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 1244 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، أن المتهم "محمد.م" قتل المجني عليه "شحتة.م" عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأنه وحال تواجده بالسيارة قيادته على جانب من الطريق أبصر قوة من الشرطة تقترب منه وتحيط بسيارته وخشي ضبطه وقرر الهرب وأضمر في نفسه قتل أي منهم يعترض طريقه فاندفع بسيارته وصدم المجني عليه بمقدمتها فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

كما شرع في قتل المجنى عليه "تامر.ظ" وأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليه بالعلاج واستعمل القوة والعنف مع بعض رجال الضبط من قوة قسم النزهة ليحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطه لتعمده تعطيل حركة المرور بأن اعتدى عليهم بالاتهامين السابقين.

 وقد أفضى ذلك الاعتداء إلى موت المجني عليه أمين الشرطة "شحتة.م"، وبلغ ذلك مقصده بأن تمكن من الفرار، وأحرز بقصد الاتجار جوهر "الهيروين" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وتعمد تعطيل حركة المرور بالطريق العام.

محكمة جنايات شمال القاهرة مهندس السجن الشروع في القتل مواد مخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تقشفوا يرحمكم الله

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