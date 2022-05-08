يبحث الكثير من طلاب الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم عن موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2022، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 الأزهرية، حتى يتسنى لهم الاستعداد الجيد للامتحان.

وقد حددت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2022، وذلك بإرسال خطابات رسمية للمعاهد التابعة لها للكشف عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2022 الأزهرية، وذلك عقب بداية الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير الماضي.

وتستعرض "الدستور" لقرائها من خلال ذلك التقرير موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2022.

موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2022

حددت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2022، والتي تبدأ في 4 يونيو لتنتهي في 7 يوليو للدور الأول، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022 الأزهرية للدور الثاني، في 27 أغسطس.

وعن موعد موعد إجراء امتحانات صفوف النقل بالأزهر 2022، للترم الثاني التي من المقرر لها أن تعقد اعتبارًا من 7 مايو المقبل، للدور الأول، و16 يوليو للدور الثاني، لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية.

أما صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية، فمن المقرر أن تنطلق الامتحانات في 7 مايو للدور الأول، بينما تبدأ امتحانات الدور الثاني من السبت 16 يوليو.

وتعقد امتحانات نقل المرحلة الثانوية الأزهرية في 14 مايو المقبل للدور الأول، بينما تبدأ امتحانات الدور الثاني من يوم السبت 16 يوليو.

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نماذج امتحانات الثانوية الأزهرية للسنوات السابقة

وضع قطاع المعاهد الأزهرية نماذج امتحانات الثانوية الأزهرية الاسترشادية للامتحانات عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، تيسيرًا على الطلاب، ونشر نماذج الإجابة الاسترشادي لجميع الصفوف في المراحل المختلفة بداية من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية الأزهرية، على مدار سنوات سابقة حتى يتعلم الطلاب منها.

وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يمكن للطالب تحميل المادة بصيغة الكتاب الإلكتروني PDF لسهولة القراءة من الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول، من خلال الرابط التالي (من هنا)

المعاهد تستعد لشهادة الثانوية الأزهرية 2022

عقد قطاع المعاهد الأزهرية دورات تدريبية متعددة شملت جميع المعلمين والموجهين لجميع الصفوف والمراحل التعليمية، وأقامت الإدارة المركزية للامتحانات دورة تدريبية لرؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية ومساعديهم، من خلال عقد جلسة تحضيرية لهم؛ استعداداً للشهادة الثانوية، بمجمع مدينة نصر النموذجي، نظراً لقرب الامتحانات للعام الدراسي الجاري، تحفيزًا لهم وتوعيتهم بالأهمية القصوى لعملية تحضير رؤساء ومساعدي لجان الشهادة الثانوية، حيث يسهم هذا اللقاء في تقليل الأخطاء حفاظاً على الطلاب.