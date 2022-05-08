الأحد 08 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إطلالة صيفية.. ليلى علوى تتصدر التريند بفستان أسود قصير

الفنانة ليلي علوي
الفنانة ليلي علوي
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تصدرت الفنانة ليلى علوي محركات البحث الإلكتروني "جوجل"، ومواقع السوشيال ميديا وموقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورتها الجديدة بفستان قصير، وأصبحت التريند رقم واحد عبر "جوجل" في مصر.

شاركت الفنانة ليلي علوي جمهورها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ومواقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، صورة جديدة لها، تظهر فيها بكل نشاط وحيوية.

ووضعت الفنانة ليلي علوي على صورتها سؤالا لجمهورها، قائلًة: "كيف كانت عطلتكم؟"، لتظهر في الصورة بفستان قصير بالأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا جذابا مما نال إعجاب متابعيها.

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مع الصورة التي نشرتها الفنانة ليلي علوي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام». 


مسلسل «دنيا تانية»

يذكر أنه تقدم المخرج أحمد عبدالعال، مخرج مسلسل "دنيا تانية"، بالشكر إلى الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، لحرصه الشديد على ظهور المسلسل بشكل لائق، حيث تم الاتفاق على الخطوط الدرامية محل الخلاف.

وأضاف عبدالعال: «إننا نؤكد كصناع العمل ثقتنا التامة في الرقابة على المصنفات الفنية المصرية بقيادة الدكتور خالد عبدالجليل، وحرصه على قيم المجتمع في ظل الجمهورية الجديدة لبلدنا».

وفي سياق آخر، أكد الكاتب أمين جمال، مؤلف مسلسل "دنيا تانية"، بطولة الفنانة ليلى علوي، أنه اتفق مع المسئولين عن الرقابة على المصنفات الفنية على إجراء تعديل في الخطوط الدرامية لشخصيتي «دنيا» التي تجسدها الفنانة ليلى علوي، و«علا» التي تجسدها الفنانة مي سليم، لتتناسب مع القوانين واللوائح.

وقال الكاتب أمين جمال: «قمنا بإجراء التعديلات الجديدة بناء على مناقشات وتفاهمات مع الرقابة على المصنفات الفنية، طبقا للقوانين والمحاذير الرقابية».

ليلى علوي التريند إطلالة صيفية جوجل

رئيس التحرير

وائل لطفي

تقشفوا يرحمكم الله

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