لمخالفات مالية.. محاكمة تأديبية لرئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بجامعة القاهرة

قررت وزارة العدل، اليوم الأحد، إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ لارتكابه مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة خلال الفترة من 25 ديسمبر عام 2018 حتى 9 أغسطس 2021.



وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 51 لسنة 64 قضائية عليا، الذي أعدته النيابة الإدارية أن رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة قبل إحالته للمعاش، وبدائرة مقر عمله وبوصفه الوظيفي خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة، ولم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها مما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية بها وخالف أحكام القانون والتعليمات المقررة.



وكشفت التحقيقات أن المحال تراخى في عرض مذكرة على رئيس جامعة القاهرة بشأن طلب استصدار قرار بإنهاء خدمة محامية بالإدارة المركزية للشئون القانونية بجامعة القاهرة للانقطاع اعتبارًا من 25 ديسمبر عام 2018، مما ترتب عليه تقاضي المذكورة لراتبها بصفة شهرية طوال تلك الفترة بدون وجه حق.



وانتهت إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل إلى إحالته للمحاكمة العاجلة لارتكابه مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في المواد أرقام 21 ـ 22 ـ 23 ـ 24، من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وتعديلاته، والمادة 11/3/4، من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.