غرق طفل فى ترعة المريوطية بالهرم

لقى طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، مصرعه غرقًا في ترعة المريوطية بالهرم، وتم انتشال جثته اليوم الأحد.

البداية، عندما تلقى قسم شرطة الهرم بالجيزة، بلاغًا يفيد غرق طفل بترعة المريوطية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفلًا يبلغ من العمر 7 سنوات، أثناء لعبه بجوار ترعة المريوطية، اختل توازنه وسقط بالمياه، ما أسفر عن مصرعه غرقًا.

وأشارت تحريات رجال المباحث، إلى أن الطفل خلال لهوه اختل توازنه وسقط بالمياه.

استمع رجال المباحث لأقوال والديه، وأكدا صحة التحريات، ولم يشتبها في وفاته جنائيًا.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.