مركز اعتدال يؤكد دعمه مصر في حربها ضد الإرهاب

أعرب المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) في العاصمة السعودية الرياض، عن استنكاره وإدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء، مؤكدًا حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم (السبت) الموافق السابع من (مايو) 2022م، أن الإرهاب إنما هو العدو الأول لخطط التنمية والتطور.

وقال اعتدال في تدوينته: «يستنكر اعتدال الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء في جمهورية مصر العربية، وأدى إلى استشهاد وإصابة عددٍ من القوات المسلحة المصرية»، مؤكدًا أن التطرّف والإرهاب هما العدو الأول والرئيس لتنمية وتطور الشعوب.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد شارك مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، والعديد من رؤساء دول وحكومات من مختلف دول العالم في افتتاح المركز (مايو) 2017م، والذي يمتلك أدوات وتقنيات رقمية متطورة في مكافحة أنشطة الجماعات والتنظيمات المتطرفة على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي.