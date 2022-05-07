الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق سيارة بطنطا

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب بإحدى السيارات الملاكي أثناء سيرها بمنطقة كوبري المعرض بمدخل مدينة طنطا بالطريق الزراعي السريع «مصر - إسكندرية» الزراعي.

وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق بسيارة ملاكي خاصة بمنطقة كوبري المعرض بمدخل مدينة طنطا بالطريق الزراعي السريع مصر إسكندرية الزراعي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية الي موقع البلاغ، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها لباقي السيارة، كما تم إجراء عمليات تبريد للسيارة لمنع تجدد النيران.

ودلت المعاينة الأولية على أنه يرجح نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي أدى لاشتعال النيران في موتور السيارة تم استدعاء سيارة إنقاذ المرور ورفع السيارة وتسيير حركة المرور وتحرير محضر بالواقعة.