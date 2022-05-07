السبت 07 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق سيارة بطنطا

حريق
حريق
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سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب بإحدى السيارات الملاكي أثناء سيرها بمنطقة  كوبري المعرض بمدخل مدينة طنطا بالطريق الزراعي السريع «مصر - إسكندرية» الزراعي.

 

وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق بسيارة ملاكي خاصة بمنطقة كوبري المعرض بمدخل مدينة طنطا بالطريق الزراعي السريع مصر إسكندرية الزراعي.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية الي موقع البلاغ، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها لباقي السيارة، كما تم إجراء عمليات تبريد للسيارة لمنع تجدد النيران.

 

ودلت المعاينة الأولية على أنه يرجح نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي أدى لاشتعال النيران في موتور السيارة تم استدعاء سيارة إنقاذ المرور ورفع السيارة وتسيير حركة المرور وتحرير محضر بالواقعة.

الحماية المدنية على طريق شرطة الطريق الزراعي حريق سيارات معرض المرور حماية أمن مصر عرض مدير هاني النيران لحم منع حركة المرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

تقشفوا يرحمكم الله

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