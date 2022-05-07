أحمد عز وغادة عادل بطلا أفلام الموسم الصيفى

يستعد عدد كبير من الفنانين لتصوير أفلام ومسلسلات للعرض فى الموسم الصيفى المقبل، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر. ويدخل أبطال وصناع فيلم «جروب الماميز» إلى مواقع التصوير قريبًا، وهو من بطولة: غادة عادل وروبى وريم مصطفى وبيومى فؤاد. كما يستعد أحمد عز لتصوير فيلمه الجديد «صقر المحروسة»، ويكثف جلسات العمل مع المؤلف محمود حمدان للعمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويستأنف طاقم فيلم «خطة مازنجر»، بطولة حمدى الميرغنى وياسمين رئيس وإخراج رامى رزق الله، تصوير العمل الذى ينتمى إلى نوعية الأفلام الكوميدية الساخرة. وتعود الفنانة ياسمين صبرى إلى الساحة الفنية بمسلسل «الشادر»، بمشاركة الفنان أشرف عبدالباقى، والمسلسل مكون من ١٥ حلقة، وسيعرض على إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز.

وينتظر الفنان مصطفى شعبان إنهاء المخرج مجدى الهوارى الاستعدادات لبدء تصوير فيلم جديد تعاقد عليه خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضى، للعودة إلى السينما بعد غياب لفترة.