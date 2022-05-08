الأحد 08 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد نجاحه في إبدا حلمك.. خالد المصري يشارك في عرض «مغارة عطية»

خالد المصري
خالد المصري
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يشارك الفنان الشاب خالد المصري، في العرض المسرحي،  «مغارة عطية»، الذي يناقش ظاهرة التنقيب عن الآثار، ومواجهة الموت.

ومن المقرر أن  يشارك في العروض  مجموعة من الشباب خريجي مبادرة إبدأ حلمك التي أطلقتها وزارة الثقافة، للكشف عن المواهب الشابة..
وتبدأ بروفات العرض خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لعرضه في العديد من البيوت الثقافية بالمحافظات، لنشر المعرفة، ورفع الوعي، وعودة المسرح المصري إلى مكانته، اعتبارًا من أنه أبو الفنون القادر على مواجهة الأفكار الظلامية، والمتطرفة.
«مغارة عطية»، يناقش قضية التنقيب على الآثار التي انتشرت في الآونة الأخيرة، والتي يتعرض خلالها المواطنين للكثير من الأضرار تصل إلى الهلاك، دون فائدة.
ويجسد بطل العرض دور، منقب عن الآثار في إحدى القرى، بحثا عن الثراء السريع، ويتعرض خلال رحلته إلى الكثير من الأزمات، من بينها موت أحد العاملين معه خلال تنقيبهم في أحد البيوت، وسقوط المبنى عليه مما يؤدي إلى مصرعه.
مشروع «ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك»، هو مشروع قومي لراغبي دراسة السينما وفنونها المختلفة؛ حيث يتناول المشروع كافة النواحي الفنية لصناعة فيلم سينمائي، هذا ما يستهدفه المشروع كما أنها  متاحة لكافة الفئات العمرية والمؤهلات الدراسية علما بأنه لا يقل أعمار المشاركين في ورشة السينما عن ١٦ سنة.
وانطلقت أمس السبت، فعاليات الدورة الجديدة من المشروع، بقصر ثقافة بورسعيد، وتضمنت فقرات الافتتاح عرض فيلم تسجيلي عن المشروع ومراحل تنفيذه، وكذلك محاضرات في أساسيات السيناريو السينمائي للدكتور نادر الرفاعي وأخرى عن مبادئ السيناريو السينمائي الدكتور أشرف محمد، بالإضافة لمحاضرة بعنوان التذوق السينمائي للمخرج عادل عوض.

الفنان الشاب خالد المصري ابدا حمك العرض المسرحي مغارة عطية عروض مسرحية كشف المواهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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