السبت 07 مايو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الإعلامى محمد الباز يعود لبرنامج «آخر النهار» اليوم بعد إجازة عيد الفطر

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز
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يعود الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، لتقديم برنامج «آخر النهار» على شبكة قنوات «النهار»، مساء اليوم السبت، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، عقب انتهاء إجازة شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك.

ويستعد «الباز»، للعودة لجماهيره من خلال التحضير لموضوعات مهمة تخص الشأن المصري والعربي.

يذكر أن الإعلامي الدكتور محمد الباز، يقدم برنامج «آخر النهار»، أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساء، فيما يقدمه الإعلامي تامر أمين أيام من الإثنين للخميس.

رئيس التحرير

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