السبت 07 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء

جريدة الدستور
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دانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين في الأردن الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء في مصر.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي الجبان، مشددًا على تضامن المملكة ووقوفها المطلق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية ودعم جهودها للتصدي لخطر الإرهاب والتطرف، ومعربًا عن أحر التعازي لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة وأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. 
 

 

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