السبت 07 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«الدستور» تنعى شهداء القوات المسلحة فى أثناء إحباط هجوم إرهابى غرب سيناء

القوات المسلحة
القوات المسلحة
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تنعى مؤسسة «الدستور» شهداء الواجب الوطني من رجال ومقاتلي القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم أثناء الذود عن مقدرات وطنهم ونجحوا في إحباط هجوم إرهابي على محطة رفع مياه بمنطقة غرب سيناء.

ونجحت القوات المسلحة فى إحباط هجوم إرهابي على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة غرب سيناء، بعد تصدي القوة العاملة بالنقطة للعناصر الإرهابية، ما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 آخرين.

وقال العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، المتحدث العسكري، فى بيان له: «قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، ما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد»، مضيفًا أنه تتم مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

وشدد المتحدث العسكري على أن القوات المسلحة مستمرة في جهودها المضنية في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

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