بعد اتهامها بإثارة الجدل.. 6 أسئلة لـ«الدستور» تجيب عنها شركة «الإيمان» للذهب

نفت الشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية وشعبة تصنيع المعادن الثمينة، أمس، صحة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق سوق الذهب في مصر.

وفوجئ العاملون بمجال تجارة المجوهرات وتصنيع المعادن الثمينة ببيان يروج على منصات التواصل الاجتماعي لشركة «الإيمان» العاملة في مجال الذهب، موجه لجميع تجار المصوغات والسبائك الذهبية داخل مصر، بوقف التعامل سواء بالبيع أو الشراء حتى يتم ضبط الأسعار وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري.

وجاء في بيان حمل توقيع شركة «الإيمان» أن السعر الرسمي لجرام الذهب عيار 21 وفقا لسعر البورصات العالمية وسعر الدولار بالبنك المركزي المصري يساوي 977 جنيها مصريا للجرام تقريبا، والمتداولة الآن تتعدى 1220 جنيها مصريا للجرام، ما خلق سوقا موازية لأسعار الدولار والعملة الصعبة في السوق المصرية، وذلك له أثر سلبي كبير على حركة السوق والإضرار بالمصلحة العامة للدولة والأمن القومي.

وفي السياق، تواصلت «الدستور» مع أصحاب شركة «الإيمان» وكان لنا هذا الحوار:

1- لماذا نفت شعبة الذهب وجودكم وقالت إنكم شركة وهمية؟

لا نعرف السبب في انكارهم لوجودنا واعتبارنا وهميين، هم يعرفونا جيدا، ونعمل منذ 10 سنوات في مصر في تجارة سباك الذهب

2- من أنتم ومنذ متى تعملون في مصر؟

«نحن شركة «الإيمان» يملكها شريكين هما الحج محمد حسن والحج طارق الليثي وكل كبار تجار الذهب يعرفنا جيدا، ولدينا شراكة مع شركة «sam» الإماراتية، وتمتلك الشركة مصفاة لصهر وتنقية الذهب وتعمل بماكينات وأجهزة شركة SAM وتتولى تداول السبائك بالأسواق المحلية والخارجية».

3- قالت غرفة الذهب أنكم تثيرون البلبلة والشائعات لطلبكم في البيان الذي أصدرته بوقف عملية البيع والشراء؟

«لا طبعا، نحن لم نطلب بغلق السوق، واحنا نفسنا شغالين وبيطلب مننا شغل»

4- ماذا تقصدون تحدياً في البيان؟

«أنا كتاجر سبائك لم ولن أضع أسعار، علشان مايتقلش عليا سوق سوداء، أنا بنوه فقط للتجار مش للزباين وصغار المحلات، طالبنا فقط بتعليق سعر البيع والشراء لأن التسعير غير عادي وهو ما جعل الدولار يص لـ 24 جنيه بالنسبة للذهب بينما وفقاً للبنك المركزي هو 18 جنيها».

5- ومن تخاطبون؟

«تجار وصناع السبائك لأننا لا نتعامل مع محلات بيع، نتعامل فقط مع التجار الكبار ونصدر للخارج والداخل سبائك مصبوبة».

6- وما ردكم على ما قالته شعبة الذهب بأن التسعير يخضع لآليات العرض والطلب ووفقا لأسعار الأوقية في البورصات العالمية؟

«الأسعار مبالغ فيها وكده بنخلق سوق موازي للدولار، ناس كتير تأذت، هو فيه عرض وطلب لسلعة سعرها يزيد عن السوق العالمي بنحو من 25% الى 30%، وفيه مجموعة من الناس بتكسب ملايين على حساب المصريين الغلابة، ومفروض الغرفة شعبة الذهب تقف بجوار الناس».