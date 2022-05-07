السبت 07 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة سائق قتل مواطنًا لخلافات بينهما بالزاوية لجلسة 24 مايو

محكمة
محكمة
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قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة سائق بتهمة قتل مواطن عمدا مع سبق الإصرار والترصد بمنطقة الزاوية الحمراء؛ بسبب خلافات بينهما، إلى جلسة 24 مايو للاطلاع والاستعداد.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين يحيى عادل عبداللطيف، وحاتم عبد الفتاح أبوشنب.

كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم "ح.م" يبلغ من العمر 28 عامًا بقتل المجني عليه "إ.ع" عمدا مع سبق الإصرار، وعلى إثر خلافات سابقة بينهما، والتي نشبت من جراء شكاية زوجة المجني عليه ضد الأخير لشقيقها المتهم، والتي تمثلت في سوء معاملته لها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم  بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه وأعد لذلك الغرض مخططا إجراميا استهله باستلال سلاح أبيض انتقل إلى مسكن ضحيته، منقضًا عليه طاعنًا إياه بسلاحه الحاد طعنات قاتلة نفذت بمواطن الحياة في جسده، عنقه، كتفه اليسرى، قاصدًا من ذلك إزهاق روح المجني عليه.

 

 

محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة سائق قتل مواطن عمدا مع سبق الإصرار والترصد الزاوية الحمراء

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وائل لطفي

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