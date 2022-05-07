تجديد حبس أجنبيين لترويجهما أموال مزورة في الموسكى

جدد قاض المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، حبس شخصين يحملان جنسية إحدى الدول لمحاولتهما شراء هاتف محمول بأموال مزورة بمنطقة الموسكى 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تردد شخصان يحملان جنسية إحدى الدول على أحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة الموسكى، بحوزتهما عملات مالية مقلدة.



بالانتقال والفحص أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (مبلغ مالى "مقلد")، وبمواجهتهما أقرا بأنهما نظراً لعملهما بورشة ملابس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ملك خال أحدهما لتصنيع وتوريد القماش تعرفا على أحد الأشخاص "لا يعلما بياناته" حال تواجدهما بأحد المولات بمنطقة العبور واتفق معهما على شراء أقمشة من الورشة عملهما مقابل مبلغ مالى، وعقب ذلك اكتشفا أن جزء من المبلغ المالى المسلم إليهما مقلد فاختمرت فى ذهنهما فكرة شراء هاتف محمول بالمبلغ المالي المقلد وإعادة بيعه مرة أُخرى لاستبدال العملات المقلدة، وفى سبيل ذلك توجها لمحل الضبط لارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.