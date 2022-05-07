المؤتمر العلمى الدولى لإعلام القاهرة يناقش «تحديات الإعلام العربى فى ضوء خطط التنمية المستدامة»

تحت رعاية أ.د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ورئاسة أ.د. هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، تنطلق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السابع والعشرين للكلية يومي ٢٩ و٣٠ مايو الجاري والذي يحمل هذا العام عنوان "تحديات الإعلام العربي في ضوء خطط التنمية المستدامة: نحو رؤية مستقبلية للإصلاح والتطوير".

وصرحت أ.د. هويدا مصطفى عميدة الكلية ورئيسة المؤتمر، بأن مؤتمر هذا العام يحفل بمشاركات متميزة أكاديميًا من الباحثين وخبراء الإعلام المصريين والعرب والأجانب، مضيفة أنه يعقد بالتعاون مع الجمعية الدولية للاتصال، وتعد هذه الجمعية من أقدم الجمعيات العلمية المعنية بعلوم الإعلام والاتصال وتصدر عنها العديد من الإصدارات العلمية الرصينة، وتتولى مهام المنسق للشراكة الإقليمية لها د. حنان بدر المدرس بإعلام القاهرة.

ويواكب انعقاد المؤتمر احتفالات الكلية بيوبيلها الذهبي ومرور خمسين عامًا على إنشائها.

وصرحت أ.د. وسام نصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وأمينة عام المؤتمر، بأن إدارة المؤتمر تلقت أكثر من خمسين بحثًا ودراسة تناقش محاور المؤتمر وهي الإعلام وقضايا الإصلاح في العالم العربي، والإعلام العربي وحقوق الإنسان، الإعلام العربي والأمن القومي، تحديات الإعلام الصحي والتعليمي في ضوء خطط التنمية المستدامة، التربية الإعلامية في عصر التحول الرقمي، تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي.

وقد حظي دور الإعلام التقليدي والرقمي في معالجة خطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، بعدد كبير من البحوث المقدمة من ذلك: السينما المستقلة وخطط التنمية المستدامة ٢٠٣٠، استثمار الإعلام الرقمي في التوعية بخطط التنمية المستدامة لمصر، استخدام الحكومة المصرية مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأهداف التنمية المستدامة، استخدام التطبيقات الإلكترونية كقنوات اتصال رقمية في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠، دور الإعلام في توعية الجمهور بالمدن الذكية لتعزيز التنمية المستدامة، معالجة الإعلام الجديد للبرامج التنموية الموجهة للمناطق الفقيرة بالتطبيق على مبادرة حياة كريمة، التسويق الإعلامي الرقمي لجهود الحكومات لدعم خطط التنمية، الأساليب الاتصالية بالمنصات الرقمية للمسئولية الاجتماعية للشركات ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الاستراتيجيات التسويقية الرقمية لجهود الحكومة المصرية ودورها في دعم خطط التنمية المستدامة، تناول قضايا تمكين المرأة في البرامج الحوارية وعلاقته بدعم خطط التنمية المستدامة.

كما تتناول بعض البحوث القضايا البيئية والتغيرات المناخية من ذلك: معالجة الإعلام الرقمي لمخاطر التغيرات المناخية عبر اليوتيوب، التغطية الإعلامية للخطة القومية للموارد المائية بالصفحات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، اتجاهات الجمهور نحو القضايا البيئية عبر الفيس بوك.



وتناقش بعض البحوث الإعلامية جائحة كورونا من ذلك : دور مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل اتجاهات الجمهور نحو القبول المجتمعي لتلقي لقاحات كوفيد- ١٩، دور المنصات الرقمية لوزارة الصحة في تعزيز الصلابة النفسية لدى أطقم الرعاية الطبية في ضوء المتحورات الجديدة لفيروس كورونا، فضلًا عن عدد من البحوث التي تناولت التربية والثقافة الإعلامية من ذلك: التربية الإعلامية كآلية لتمكين طلاب الجامعة لمواجهة حروب الجيل الخامس، دور التربية الإعلامية في التوعية من خطر الشائعات لدى الشباب الأردني، دور التربية الإعلامية في الاستخدام الآمن للإعلام الرقمي، دور الثقافة الإعلامية في تشكيل وعي الآباء لاستخدام أبنائهم للمنصات الرقمية.

واهتمت بعض البحوث بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في الإعلام من ذلك: توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارات الإعلان بالمواقع الإلكترونية، الأثر المجتمعي لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بوسائل الإعلام التقليدية والحديثة، انعكاس تقنيات الذكاء الاصطناعي على شكل ومحتوى الرسالة الإعلامية المقدمة عبر مواقع الصحف.



وتتناول بعض البحوث تحديات التحول الرقمي في التعليم بالجامعات المصرية، وأيضًا تأثيرات التحول الرقمي على جودة تصميم المواقع الصحفية الإلكترونية.

وأضافت أ.د. ليلي عبدالمجيد رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر أن اللجنة تعمل على توفير تغطية إعلامية متميزة لفعاليات المؤتمر سواء جلسات البحوث أو الحلقات النقاشية من خلال إتاحة كافة التسهيلات والمادة الإعلامية الخاصة بالمؤتمر للزملاء من الصحفيين والإعلاميين بكافة وسائل الإعلام التقليدية والرقمية المصرية والعربية والأجنبية نظرًا لأهمية القضايا والموضوعات التي يناقشها المؤتمر وارتباطها بالتحديات التي تواجه المجتمعات العربية ووسائل الإعلام العربية.