السبت 07 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع فتاة وإصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي
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لقيت فتاة مصرعها وأصيب شخصان آخران في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بمركز منفلوط في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ووقوع حالة وفاة ومصابين.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من بوابة أسيوط بالطريق الصحراوي الغربي بمركز منفلوط.

أسفر الحادث عن مصرع " أميمة. ع. م"، 24 عاما، مقيمة بالقاهرة، وإصابة " تاج. م. أ"، 50 عاما، و "أشرف. م. ع" 58 عاما، مقيمين بالقاهرة. 

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

انقلاب سيارة الطريق الصحراوي مركز منفلوط اسيوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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