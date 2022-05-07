مصرع فتاة وإصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط

لقيت فتاة مصرعها وأصيب شخصان آخران في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بمركز منفلوط في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ووقوع حالة وفاة ومصابين.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من بوابة أسيوط بالطريق الصحراوي الغربي بمركز منفلوط.

أسفر الحادث عن مصرع " أميمة. ع. م"، 24 عاما، مقيمة بالقاهرة، وإصابة " تاج. م. أ"، 50 عاما، و "أشرف. م. ع" 58 عاما، مقيمين بالقاهرة.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الإيمان العام، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.