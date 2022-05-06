الإنقاذ النهرى يكثف جهوده لانتشال جثة غريق أطفيح

يكثف رجال الإنقاذ النهري جهود البحث لانتشال جثة طالب جامعي لقي مصرعه غرقا بنهر النيل بمركز أطفيح جنوب الجيزة، أول أمس الأربعاء.

تلقى اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود حالة غرق بدائرة مركز أطفيح على الفور تم الدفع بفريق إنقاذ نهري بقيادة الرائد هيثم عبد العال تنسيقًا مع مأمور المركز.

كشفت التحريات الأولية للمقدم محمد سعيد ومعاونه الرائد عبد الحليم الجيار أن طالبا جامعيًا مقيما بالغربية حضر لقضاء إجازة عيد الفطر مع صديقه وسقط غريقا.

ويجري رجال الضفادع البشرية عملية بحث وتمشيط لمجرى النيل لانتشال جثة الغريق. تحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.