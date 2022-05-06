الجمعة 06 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات المتهم بقتل عامل بسبب خلافات مالية بمدينة بدر

حبس
حبس
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طلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول واقعة قتل عامل طعنا بالسكين فى مدينة بدر على يد زميله بسبب خلافات مالية فيما بينهما واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم حول ملابسات الحادث.

وكشف المتهم في أقواله أن المجني عليه كان دائم الخلاف معه بسبب الأموال حيث كان يقترضا كل منهم مبلغ مالى من الآخر وفي وقت مطالبته نشبت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قامت على إثرها بالتعدى على الطرف الأول باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزتى فسقط على الأرض مفارقا للحياة، وفر هاربا.

كان قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالى بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم السيطرة على المشاجرة.

وتمكن رجال المباحث من تحديد طرفى المشاجرة وتبين أنهما طرف أول (عامل "مصاب بجرح نافذ بالبطن" تم نقله للمستشفى- مقيم بدائرة القسم) طرف ثانى (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم).

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

متهم مديرية أمن مشادة مشاجرة طالبة طالب خلافات حادث منة تلقى دائرة مطالب مدينة مديرية مالي الأرض القاهرة قسم شرطة

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