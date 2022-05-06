مرّ بأمان.. انطلاق امتحانات أول عام دراسى مكتمل منذ بدء جائحة «كورونا»

ينطلق ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسى الحالى ٢٠٢١/٢٠٢٢، السبت، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، حفاظًا على الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من الإصابة بفيروس «كورونا».

ويؤدى مليون و٢٠٠ ألف طالب وطالبة بالصفين الأول والثانى الثانوى العام، غدا وبعد غد، الامتحان فى المواد خارج المجموع، داخل لجان فى المدارس، على أن تعقد بعدها اختبارات تجريبية نهائية لتدريبهم على استخدام أجهزة «التابلت»، بينما يؤدى مليون و٣٠٠ ألف تلميذ وتلميذة بالصف الرابع الابتدائى الامتحان فى مادتى «اللغة العربية» و«التربية الدينية»، غدًا الأحد.

تدريب على «التابلت» لـ«أولى و2 ثانوى».. ومواعيد بديلة لمواجهة الأعطال

تنطلق امتحانات المواد خارج المجموع للصفين الأول والثانى الثانوى العام، بداية من الغد، استعدادًا لانطلاق امتحانات نهاية العام، الأربعاء المقبل الموافق ١١ مايو الجاري.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن أن امتحانات المواد غير الأساسية والمجالات والمستوى الرفيع ستعقد ورقيًا لجميع طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، داخل لجان مؤمّنة ومراقبة على مستوى المدرسة، وتحت إشراف الإدارة التعليمية، دون «ورقة مفاهيم».

وأضافت أنه سيتم عقد تدريب نهائى لطلبة الصفين على استخدام «التابلت» فى الامتحانات الإلكترونية، اليوم وغدًا، بعد الانتهاء من امتحانات المواد خارج المجموع، وذلك بهدف التأكد من الإمكانيات التكنولوجية فى المدارس، المقرر عقد الامتحانات بها.

وأشارت إلى أن هذا الاختبار أو التدريب موجه أيضًا للطلاب الذين لم يحضروا التدريبات الماضية، أو لم يتمكنوا من أدائها فى المدارس غير المجهزة، لإعطائهم فرصة أخرى لتحديث الأجهزة والتأقلم مع المنصة، وبالتالى فهو اختيارى وتحت إشراف الإدارة التعليمية.

وحسب ما أعلنته الوزارة، يعقد امتحان مادة «الأحياء» لطلاب الصف الأول الثانوى، اليوم، بينما يعقد امتحان مادة «الرياضيات» لطلاب الصف الثانى الثانوى، غدًا الأحد، لافتة إلى أن هذا التدريب سيُعقد داخل المدارس المجهزة لعقد امتحانات نهاية العام، وتتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطته داخل لجان مدارسها المحددة كلجان لامتحانات نهاية العام، بما لا يؤثر على أداء الطلاب امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع.

وأضافت أنه سيتم تحديث التطبيق الخاص بمنصة الامتحانات، منبهة على جميع الطلاب بتحديث الأجهزة، ومطالبة مديرى المديريات بتذليل جميع العقبات «إن وجدت»، وإخطار الوزارة بأى ملاحظات أثناء عقد التدريب.

كما قررت وزارة التربية والتعليم عقد امتحانات لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الذين قد يمنعهم حدوث أى عطل تقنى من أداء الامتحان الإلكترونى فى نهاية العام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٢، والتى من المقرر أن تعقد فى الفترة من ١١ إلى ٢٦ مايو الجارى.

ووفقًا للجدول الذى اعتمده الوزير، فإنه سيتم إجراء الامتحان البديل للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكترونى بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم على مدار ٣ أيام فى الفترة من ٣٠ مايو إلى ١ يونيو ٢٠٢٢، على أن تُعقد الامتحانات ورقيًا، وتكون نوعية الأسئلة «اختيار من متعدد».

وشددت الوزارة على أنه إذا حدث أى عطل فى الكهرباء أو جهاز «التابلت» أو الخادم المدرسى، بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الذين لهم الحق فى أداء الامتحانات إلكترونيًا «المنتظمين، والخدمات،...»، أثناء وجودهم فى لجنة سير الامتحان- يتم تحرير محضر إثبات حالة مُوقّع من مدير المدرسة ومسئول التطوير التكنولوجى فى اللجنة.

كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، قد أعلن عن اتخاذ عدد من الإجراءات للقضاء على التحايل، والتقليل من أساليب الغش، بهدف عقد امتحانات عادلة لخدمة مصلحة وحقوق الطلاب، مشددًا على أن المنصة الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى مصممة ضد الغش، ومن الصعب على الطلاب اختراق «التابلت» والخروج خارج الامتحان.

وقال «شوقى»، إنه «إذا حدث أى عطل فى جهاز التابلت بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الذين لهم الحق فى أداء الامتحانات إلكترونيًا (المنتظمين، والخدمات،..)، أثناء وجودهم فى لجنة سير الامتحان، يتم تحرير محضر إثبات حالة مُوقّع من مدير المدرسة ومسئول التطوير التكنولوجى فى اللجنة، لعقد امتحان آخر لهم فى المواد الأساسية، على مدار ٣ أيام».

بدء اختبارات «رابعة ابتدائى» بـ«العربى والدين».. غدًا

تنطلق امتحانات الصف الرابع الابتدائى، غدًا الأحد، وتستمر لمدة ٥ أيام، حتى الخميس المقبل الموافق ١٢ مايو الجارى، وفقًا لجدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لهذه المرحلة، الذى أعلنته وزارة التربية والتعليم. وتقتصر أسئلة امتحانات نهاية العام على خطة توزيع المنهج المقرر للفصل الدراسى الثانى، وتوضع الأسئلة على مستوى الإدارات التعليمية، بينما تُعقد اختبارات المواد التى لم تُدرج فى الجدول عن طريق المدرسة. ويؤدى التلاميذ الامتحان فى مادتى «اللغة العربية» و«التربية الدينية» غدًا الأحد، والامتحان فى مادتى «العلوم» و«المهارات المهنية» بعد غدٍ الإثنين، ثم الامتحان فى مادتىّ «الدراسات» و «ict» يوم الثلاثاء ١٠ مايو، و«اللغة الإنجليزية» الأربعاء ١١ مايو، و«الرياضيات» الخميس ١٢ مايو.

أماكن لعزل حالات «اشتباه كورونا» وتوجيه بمنع «الأسئلة السياسية»

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى توجيهات صارمة إلى جميع المدارس بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، وعلى رأسها توفير الكواشف الحرارية لجميع الطلاب والعاملين، وتجهيز غرفة لعزل الحالات المشتبه بها وعرضها على الأطباء، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم جميع فصول المدرسة يوميًا قبل وبعد لجان الامتحان، مع التشديد على ارتداء الكمامات لجميع الطلاب والمعلمين، ومراعاة التباعد بين الطلاب، على أن يكون أقصى عدد فى اللجنة ٢٠ طالبًا فقط، بواقع طالب واحد لكل مقعد.

وشددت الوزارة على المديريات التعليمية بضرورة توجيه الإدارات بطبع وتسليم أسئلة ونماذج الامتحانات وكتابتها على الكمبيوتر ومراجعتها لغويًا، لتكون خالية من عيوب الطباعة لجميع المواد، مع وضعها وفقًا لمواصفات الورقة الامتحانية لأسئلة امتحانات النقل، وخلوها من أى ميول سياسية أو دينية أو حزبية أو عنصرية.

كما شددت الوزارة على ضرورة تأمين حجرتىّ الأسئلة والكنترول بشكل مطابق للمواصفات.

غرف عمليات فى المديريات للمتابعة ومكافحة الغش

دشن وكلاء وزارة التربية والتعليم فى المحافظات غرف عمليات مركزية بين المديريات والإدارات التعليمية؛ لمتابعة الترتيبات النهائية للامتحانات وأعمال الكنترولات وسير اللجان، ومكافحة أعمال الغش. وقال محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم فى القاهرة، إنه تقرر استمرار اللجان الخاصة بالأزمات، المكونة من مدير عام الإدارة ووكيلها، ومديرى المراحل والشئون المالية والإدارية، إضافة إلى تشكيل غرف عمليات فى الإدارة التعليمية، ووجود الموجّه المشرف على وضع الامتحان بها، ومكافحة الغش. ووجّه «عطية» مديرى الإدارات التعليمية التابعة للمديرية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والسلامة المهنية، ومسافات التباعد بين الطلاب أثناء الامتحان، حرصًا على صحتهم وسلامتهم، مع الالتزام بارتداء الكمامات، وتوفير المطهرات، والتنسيق مع المنطقة الصحية لإعداد خطة مرور الأطباء على المدارس خلال فترة الامتحانات. وقال أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم فى الجيزة، إن جميع مدارس تعليم الجيزة مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب لأداء امتحانات الفصل الثانى للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٢، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات فى المديرية تعمل على مدار اليوم لحل أى مشكلات أو معوقات داخل اللجان، مع تفعيل غرف العمليات فى الإدارات التعليمية، لإبلاغ غرفة عمليات المديرية المركزية بأى مشكلات أو معوقات، والعمل على حلها فورًا.

وشدد «سلومة» على مديرى العموم فى الإدارات التعليمية بالمرور اليومى لمتابعة سير أعمال الامتحانات، مع توفير سبل الأمن والراحة للطلاب، منبهًا إلى ضرورة وجود موجّه مقيم داخل اللجان، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والملاحظين، فضلًا عن اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، خاصة ما يتعلق بتعقيم وتطهير المدارس، وتنظيف دورات المياه يوميًا، قبل وبعد الانتهاء من أداء الامتحانات.