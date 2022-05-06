حمّل وكيّل خزينك.. استمرار توريد القمح فى المحافظات.. جودة المحصول أهم شرط

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واصلت الشون والصوامع ومراكز تجميع وتخزين القمح على مستوى الجمهورية استقبال وتسلم المحصول من المزارعين والموردين، وفقًا للضوابط والشروط التى وضعتها أجهزة الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وتولت اللجان المتخصصة، التى تم تشكيلها من أعضاء بمديريتى التموين والزراعة بكل محافظة، إلى جانب هيئة سلامة الغذاء والجهات المسوقة، مسئولية تسلم القمح من الموردين، وفحصه والتأكد من جودته ومطابقته المواصفات القياسية الموضوعة، مع استمرار عملها فى الشون والصوامع على فترتين، من الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

«الدستور» تستعرض فى السطور التالية آخر تطورات موسم حصاد وتوريد القمح، الذى بدأ فى الأول من أبريل الماضى، من حيث الكميات التى تم توريدها حتى الآن، والإجراءات التى تنفذ لإتمام عملية التوريد والتسلم، والتيسيرات التى قدمتها كل محافظة للمزارعين، وغيرها من التفاصيل.

البحيرة 35 شونة وصومعة لاستقبال 573 ألفًا و740 طنًا

كشف اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن أن الشون والصوامع فى المحافظة تسلمت ٢٣٩٣ طنًا من القمح، ليصبح إجمالى ما تم توريده من الأقماح المحلية ٣٤٢٦ طنًا.

وقال «آمنة» إن عدد الشون والصوامع الجاهزة لتسلم القمح يبلغ ٣٥ شونة وصومعة فى نطاق المحافظة، تعد كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام، والتى تقدر بنحو ٥٧٣ ألفًا و٧٤٠ طنًا. . وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح وتوريده، فى مدن ومراكز المحافظة، للتأكد من جاهزية الشون والصوامع، المقسمة إلى ٢٩ شونة خرسانية بطاقة ٣٣٦ ألفًا و٧٤٠ طنًا، و٦ صوامع بطاقة ٢٣٧ ألف طن.

ونوه إلى تقديم أجهزة الدولة، ممثلة فى مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، تسهيلات كبيرة للمزارعين أثناء عملية التوريد، مختتمًا بقوله: «عملية توريد القمح هذا العام تسير بكل سهولة وبشكل أكثر سلاسة من الأعوام السابقة».

سوهاج حصاد 5 آلاف فدان.. وحملات لضبط المتلاعبين

قال محمد إبراهيم، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة سوهاج، إنه تم حصاد ٥ آلاف و٥٥٠ فدانًا من إجمالى المساحة المزروعة بالقمح، والتى تبلغ ٢١١ ألفًا و٨٦٢ فدانًا، موزعة على مراكز المحافظة المختلفة، لافتًا إلى توريد ٣٣٨ طنًا من القمح إلى الصوامع والشون.

ونوه إلى استمرار تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين والتيسير عليهم أثناء عملية توريد الأقماح، بالتزامن مع التنسيق بين مديريات الزراعة والتموين والأمن، وهيئة سلامة الغذاء، لتكثيف حملات الرقابة على الطرق والمنافذ، ومصادرة أى كميات من الأقماح يتم ضبطها خارج الإطار القانونى لتداول القمح.

ووجه اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بضرورة التأكد من الالتزام بجميع الضوابط التى أقرتها وزارة التموين بشأن توريد الأقماح، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بكل حسم تجاه المخالفين أو من يثبت تلاعبه فى هذه العملية، مع تحرير محضر بالواقعة، ووقف الحيازة الزراعية، والحرمان من الأسمدة المدعمة، وعدم التعامل مع البنك الزراعى.

الشرقية درجة النظافة المسموحة 22.5 قيراط

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن وصول إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة إلى الصوامع والشون فى المحافظة إلى ٧٠ ألفًا و٩٧ طنًا و١٦١ كجم، منذ بداية الموسم وحتى أمس، مع حصاد ١٢٧ ألفًا و٢١١ فدانًا، من إجمالى مساحة مزروعة بالمحصول تبلغ ٤٢٣ ألفًا و٢٢٢ فدانًا. وكشف «غراب» عن صرف «حافز توريد» للمزارعين موردى القمح المحلى بقيمة ٥٠ جنيهًا، وحافز تسويق ونقل بقيمة ١٥ جنيهًا للإردب زنة ١٥٠ كيلو جرامًا، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفًا، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، على ألا تقل درجة نظافة القمح الذى يسلم لجهات التسويق عن ٢٢٫٥ قيراط.

وشدد على متابعة عملية توريد الأقماح إلى صوامع وشون المحافظة، البالغ عددها ٥٥ صومعة وبانكر وشونة مطورة، حكومية وخاصة، تكفى لتخزين احتياجات المحافظة من القمح، مع تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها جميع الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

الوادى الجديد صرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة

تواصل توريد محصول القمح إلى الجهات المختصة فى الوادى الجديد عقب إجازة عيد الفطر المبارك، ليصل إجمالى ما تم توريده إلى ٦٣ ألفًا و١٠٠ طن، تنقسم إلى ٧ آلاف و١٦٦ طنًا فى صومعة «الخارجة»، و٤٤ ألفًا و١٣٣ طنًا فى صومعة «شرق العوينات»، و٢٢٩ طنًا فى بنك الائتمان الزراعى، إلى جانب ٥٩ ألفًا و٥٢٨ طنًا من خارج المحافظة.

وارتفعت معدلات التوريد من الأقماح المحلية لموسم ٢٠٢٢ فى شون وصوامع الوادى الجديد.

وقال الدكتور مجد المرسى، وكيل وزارة الزراعة فى الوادى الجديد، إن المساحة المزروعة بمحصول القمح فى المحافظة بلغت ٣٤٢ ألفًا و٥٩ فدانًا، بزيادة قدرها ٨٨ ألفًا و٨٣.١١ فدان عن العام السابق.

وأضاف «المرسى»: أن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد،أصدر توجيهاته بتوفير جميع التيسيرات للمزارعين خلال أعمال التوريد، وصرف المستحقات المالية خلال ٤٨ ساعة بحد أقصى، طبقًا للتوجيهات الرئاسية الصادرة بهذا الشأن».

الغربية تسلم ٢٢٧٨ طنًا فى يوم.. والإجمالى 4561

شدد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، على أن مواقع التخزين المختلفة فى المحافظة تعمل بشكل منتظم فى جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية موسم توريد المحصول للعام الحالى ٢٠٢٢، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة، والتى تسعى لتكوين مخزون استراتيجى آمن من القمح المحلى.

وكشف «رحمى» عن أن صوامع المحافظة استقبلت ما يقرب من ٢٢٧٨ طن قمح من البنك الزراعى وشركة المطاحن والشركة المصرية القابضة، أمس، بعد توقف خلال فترة العيد، ليصل إجمالى ما تم توريده من بداية الموسم لـ٤ آلاف و٥٦١ طنًا.

وأضاف محافظ الغربية: «مواقع التخزين المختلفة فى المحافظة مستعدة لاستقبال ٢٤٦ ألف طن من القمح فى ٢٢ موقعًا تخزينيًا، طبقًا للمواصفات والضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك يوميًا من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، لاستقبال جميع الكميات المستهدفة فى الوقت المحدد».

وأشار إلى تقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين والموردين، مع الإعداد والتجهيز المسبق لجميع مواقع التخزين، والتعاون المشترك مع جميع الجهات المعنية، بما يضمن نجاح عملية التخزين لهذا العام.

أسوان الرصيد وصل لـ43 ألف طن منذ بدء الحصاد

ذكر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن إجمالى ما تم توريده إلى شون وصوامع وبناكر المحافظة من محصول القمح لموسم الحصاد ٢٠٢٢ وصل إلى ٤٣ ألف طن، منذ بدء الحصاد فى الأول من أبريل الماضى. لافتًا إلى أن إجمالى المساحات المزروعة بالقمح فى المحافظة بلغت نحو ١٢٦.٥ ألف فدان، بمستهدف توريد ١٦٦.٦ ألف طن. وأضاف: «بالتوازى، تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية فى مختلف المراكز والمدن بالمتابعة اليومية للكميات التى يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون والبناكر، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد، وتحفيزهم وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التى يتم حصادها، بواقع ١٨ إردبًا عن الفدان، وبحد أدنى ١٢ إردبًا». ووجه المحافظ الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بالمتابعة الميدانية لمنظومة توريد القمح، من المزارعين وحتى الصوامع والشون والبناكر، ووفق أحدث الأرقام، تم توريد ١٦ ألف طن من محصول القمح فى المدينة، منها ٣٣٠٠ طن لصوامع إدفو، و١٩٠٠ للشون والبناكر، بجانب ١٠ آلاف و٨٠٠ طن لصومعة «المفالسة».

الإسكندرية 6 لجان للاستقبال والفحص

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عددًا من الصوامع والبناكر، لمتابعة تطورات توريد محصول القمح للموسم الحالى، واصفًا موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام بـ«الاستثنائى»، فى ظل ما يمر به العالم أجمع من أزمة اقتصادية واضحة.

وكشف عن أن إجمالى مساحة زراعة القمح فى الإسكندرية هذا العام تبلغ نحو ٧٣ ألف فدان، ومن المستهدف توريد من ١٢٠ إلى ١٣٠ ألف طن أقماحًا، مع وجود ٧ مواقع تخزينية مجهزة لتوريد المحصول.

بدوره، قال محمد سعد، وكيل وزارة التموين فى الإسكندرية، إنه تم تشكيل ٦ لجان متخصصة لاستقبال الأقماح المحلية الموردة، مشددًا على أن تلك اللجان تواصل عملها ليل نهار لمتابعة آخر مستجدات عمليات التوريد، وبالتالى ضمان توريد أكبر كمية من المحصول. ونوه إلى تجهيز صوامع احتياطية أخرى فى المحافظة، بسعة تخزينية نحو ١٠٠ ألف طن، ومجهزة بالكامل للاستخدام الفورى، فى حالة احتياج المحافظة إليها خلال الفترة المقبلة.

المنيا تشديد على التسلم وفقًا للمواصفات القياسية

أوضح اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أن إجمالى ما تم توريده إلى شون وصوامع المحافظة بلغ ٣٧ ألفًا و٨٤٩ طنًا و٦٢ كجم، منذ بداية موسم التوريد الحالى، موجهًا بإعادة فتح جميع المواقع التخزينية البالغ عددها ٤٤ فى جميع المراكز، والعمل بشكل منتظم لاستقبال القمح من الموردين والمزارعين.

وتلقى «القاضى» تقريرًا مفصلًا من الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، بشأن إعادة فتح جميع مواقع تسلم الأقماح للعمل بشكل منتظم، لاستقبال القمح من الموردين والمزارعين، وكذلك البيان التفصيلى لأعمال التوريد بكل موقع تخزينى.

ووجه بتقديم جميع أشكال وصور الدعم والتيسيرات للمزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم، مع التشديد على تسلم الأقماح المطابقة للمواصفات ووفقًا للضوابط الموضوعة.

الإسماعيلية العمل مستمر فى الإجازات لتوريد 84 ألف طن

أكد حامد إبراهيم، وكيل وزارة التموين فى محافظة الإسماعيلية، أن توريد الأقماح مستمر على قدم وساق، حتى فى أيام الإجازات والعطلات الرسمية، بناء على تعليمات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإقليم، التى تنص على توريد جميع الأقماح المزروعة فى المحافظة وفقًا للضوابط المعلنة فى وقت سابق.

وأضاف وكيل وزارة التموين فى الإسماعيلية: «نقاط الاستقبال مستمرة فى العمل طوال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مع استمرار توجيه الكميات إلى الصوامع المنتشرة فى أرجاء المحافظة»، لافتًا إلى وجود حصر يومى لمراجعة الكميات الموردة لهذه الصوامع.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتى للوصول إلى الكمية المستهدفة من التوريد، وتم إعلانها فى وقت سابق، وهى ٨٤ ألف طن كحد أدنى من إجمالى المساحات التى تمت زراعتها بالأقماح فى الإسماعيلية، علمًا بأن السعة التخزينية لصوامع القمح فى المحافظة تبلغ ١٣٠ ألف طن.

أسيوط سعر الإردب زنة 150 كجم يصل إلى ٨٨٥ جنيهًا

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن ارتفاع كميات القمح الموردة إلى شون وصوامع ومراكز التجميع فى مختلف مدن المحافظة، بعد أن وصلت إلى ٣ آلاف و٧٨١ طنًا و٣١٤ كجم، منذ بدء موسم الحصاد.

وأوضح «سعد» أنه يتم استقبال الأقماح فى أكثر من ٣٠ صومعة وشونة وهنجرًا ومركز تجميع.

ونوه إلى أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح يبلغ نحو ٤٠٣ آلاف طن، من إجمالى المساحة المزروعة بالمحافظة هذا العام، والتى تبلغ ٢٣٠ ألف فدان، بمتوسط إنتاجية ١٨ إردبًا للفدان.

وأن سعر الإردب بلغ ٨٨٥ جنيهًا، زنة ١٥٠ كيلوجرامًا، بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط، و٨٧٥ جنيهًا للإردب زنة ١٥٠ كيلوجرامًا بدرجة نظافة ٢٣ قيراطًا، و٨٦٥ جنيهًا للإردب زنة ١٥٠ كيلوجرامًا بدرجة نظافة ٢٢.٥ قيراط، وذلك طبقًا لما حددته وزارة التموين، والحوافز التى أقرتها الدولة لموسم ٢٠٢٢.

الأقصر 34 ألف طن مستهدفة خلال الموسم الجارى

أشار الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين فى الأقصر، إلى أن شون وصوامع المحافظة استقبلت ١٤٣٦ طنًا و٢٠٢ كجم من الأقماح، منذ بدء موسم توريد القمح فى أول أبريل الماضى، حتى أمس.

وقال «صلاح» فى بيان، أمس، إنه تم استقبال هذه الكمية فى صوامع وشون المحافظة بمدينتى إسنا وأرمنت، بنسبة ٤.٢٢٪ من السعة التخزينية للشون والصوامع، وسط متابعة مكثفة من قبل المديرية، وتشكيل وتفعيل لجان للاستلام.

وأشار وكيل وزارة التموين فى الأقصر إلى أن السعة التخزينية فى المحافظة تصل إلى ٣٤ ألف طن، ومن المتوقع أن تصل نسبة توريد القمح إلى ١٠٠٪ من السعة التخزينية.

دمياط توريد أكثر من 1695 طنًا دون أى أزمات

قال المهندس رفعت طه، مدير عام الزراعة فى دمياط، إن شون وصوامع المحافظة استقبلت ١٦٩٥ طنًا و٦٥٠ كجم من الأقماح، حتى أمس، مشيرًا إلى أن عملية توريد المحصول إلى المطاحن مستمرة دون أى مشكلات. وكشف مدير عام الزراعة عن حصاد ٥ آلاف و٥٩٠ فدانًا من محصول القمح بكل أنحاء المحافظة، مع وجود إقبال كبير من المزارعين على توريد المحصول إلى الشون والمطاحن. وأشار إلى تشكيل لجان تختص بالتوريد، مع وجود مندوب فى كل شونة، ومتابعة مستمرة على مدار اليوم، إلى جانب التواصل مع المزارعين قبل البدء فى الحصاد من أجل توريد القمح للشون وعدم بيعه للتجار، لافتًا إلى أنه من المتوقع زيادة إنتاجية الفدان هذا العام من ١٨ إلى ٢٠ إردبًا.