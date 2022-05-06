الجمعة 06 مايو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ملك الشخصيات المعقدة.. خالد الصاوى فى «بيت للكل» على القناة «الأولى» (فيديو)

جريدة الدستور
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يحل الفنان خالد الصاوي في تمام الساعة الحادية عشرة الليلة، ضيفًا على برنامج «بيت للكل»، المذاع على قناة «مصر الأولى».

ويدور الحديث في الحلقة عن دوره الذي أدى فيه شخصية القيادي الإخواني خيرت الشاطر، في مسلسل «الاختيار 3» الذي عُرض في السباق الرمضاني 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا.

خالد الصاوي يكشف سبب حبه لبرنامج "بيت الكل"

الفنان خالد الصاوي ملك الشخصيات المركبة والمعقدة واللامنطقية، سيفتح أسرار أدواره المختلفة، وكيف أحبه الجمهور في أدوار، وعشقه في ثانية، وكرهه في أخرى.

وقال الفنان في برومو الحلقة: «انتظروني في حلقة مختلفة في البرنامج اللي بحبه بيت الكل، وبحبه لأنه بيت لكل العرب فعلًا، انتظروني في كل الشاشات التي ستتابعني في وقت واحد للبرنامج بمصر والأردن وفلسطين والعراق.. كل سنة وأنتم طيبين جميعًا».

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وائل لطفي

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