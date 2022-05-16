يساعد على خسارة الوزن.. خرافات وحقائق تُحيط بثمرة «المانجو»

تعتبر «المانجو» فاكهة الصيف الأولى، فالكبار والصغار يحبونها، ورُغم تربعها على عرش الفاكهة الصيفية، إلا أن ذلك لا يعني الإسراف في التناول منها، بل من المطلوب تناولها باعتدال؛ للحصول على فوائدها، وتجنب أضرار تناولها بشراهة.

ونشر موقع health، عددًا من الأمور التي تتعلق بالمانجو، بين الحقائق والشائعات الغير حقيقية، والتي جاءت كالتي:

1- يساعد على إنقاص الوزن

يدَّعي البعض أن المانجو تساعد على إنقاص الوزن، وهو ما حذرَّ منه الخبراء والمتخصصين، فبدأ الأمر بصدور دراسة تحمل عنوان "آثار استهلاك المانجو الطازج على عوامل الخطر المرتبطة بأمراض القلب لدى البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة"، قيل فيها إنه لم تكن هناك تغييرات كبيرة في وزن الجسم، ونسبة الدهون في الجسم، وضغط الدم، والأنسولين، أو الدهون بعد استهلاك المانجو.

من جهة أخرى، قام عدد آخر من الخبراء من التحذير من استهلاك المانجو، مؤكدين أن هذه الفاكهة عالية السعرات الحرارية، والكربوهيدرات، التي تؤدي إلى زيادة الوزن.

ويعتبر أحد الأسباب الرئيسية؛ للإفراط في استهلاك المانجو هو توافرها في الصيف فقط، وكان قد أظهرت الدراسة السالف الإشارة إليها، أن 27 فردًا استهلكوا 100 سُعر حراري في اليوم، من المانجو الطازج لمدة 12 أسبوعًا، مما كان له انخفاضًا ملحوظًا في نسبة الجلوكوز في الدم، والبروتين التفاعلي C (CRP)، ونشاط الأسبارتات، وزيادة كبيرة في إجمالي القدرة المضادة للأكسدة.

2- يسبب حب الشباب والبثور

وتلك شائعة أخرى، من الشائعات التي تُطارد المانجو، والدليل على عدم صحتها هو أنها تحتوي على فيتاميني أ ، ج، وكذلك معادن الحديد، البوتاسيوم، النحاس، ويمكن أن يؤدي الصيف إلى ظهور حَب الشباب والبثور ولكن المانجو ليس السبب وراء ذلك.

3- ضار على مرضى السُكري

المانجو مناسب لمن يعانون من مرض السُكري، إذا تم تناوله باعتدال، وسبب تحذير الأطباء لمرضى السكر من تناول المانجو هو مؤشر نسبة السكر في الدم للفاكهة، فمؤشر نسبة السكر في الدم للمانجو هو 51، وهو منخفض ولكنه مرتفع عند مقارنته بعدد من الأطعمة الأخرى، لذا ينصح مرضى السكري بعدم تناول الأطعمة التي يزيد مؤشر نسبة السكر في الدم فيها عن 55.

4- يرفع درجة حرارة الجسم

نعم، المانجو لها تأثير على درجة حرارة الجسم، فهذه ليست ثمار مبردة، لذلك يتم نقع المانجو في الماء لبعض الوقت ثم يتم تقديمها للأكل.

5- مفيد لصحة القلب

نعم، من المعروف أنها تخفض ضغط الدم، ويمكن لمركب المنجفيرين الموجود في المانجو، أن يقلل من التهاب القلب.

6- المانجو مفيد للهضم

نعم المانجو غني بالألياف مما يجعله مرشحًا مثاليًا لصحة الأمعاء الجيدة، فأولئك الذين يعانون من الإمساك يمكنهم تناول المانجو، كما تساعد مركبات الأميليز الموجودة في المانجو في هضم الطعام النشوي.

أخيًرا.. كم عدد ثمرات المانجو الواجب تناولها في اليوم؟

قال الخبراء إنه يجب تناول ما يُعادل 2 كوب أو أقل من 350 جرامًا يوميًا، فـ100 جرام تحتوي على 60 سعرة حرارية، وهناك 202 سعرة حرارية في حبة مانجو كاملة، وتحتوي المانجو على العديد من العناصر الأساسية مثل السعرات الحرارية، والبروتين، والكربوهيدرات، والدهون، والألياف، والسكر، وفيتامين ج، والنحاس، وحمض الفوليك، وفيتامين ب 6، وفيتامين أ، وفيتامين هـ، وفيتامين ك، والنياسين، والبوتاسيوم، والريبوفلافين، والمغنيسيوم، والثيامين.