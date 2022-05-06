انطلاق أكبر سمبوزيوم دولي للنحت في مدينتي بمشاركة فنانين عالميين

انطلق أمس الخميس، سمبوزيوم مدينتي الدولي الخامس للنحت، والذي يستمر لمدة شهر حتى 5 يونيو المقبل، ويشارك فيه 35 فنانًا مصريًا وأجنبًيا.



يأتي ذلك في إطار رؤية مجموعة طلعت مصطفى؛ لأن تصبح مدينتي منارة للثقافة والفنون بمنطقة شرق القاهرة، من خلال تنظيم فعاليات ثقافية وفنية بصفة دورية تستضيف كبار الفنانين والشعراء والأدباء لتسهم في نشر الفن والإبداع وتبادل الثقافات بين الشعوب، وكذلك تشجيع الشباب على تنمية المواهب والقدرات الفنية.





وقال الفنان صلاح حماد، رئيس اللجنة المنظمة لسمبوزيوم مدينتي الدولي الخامس للنحت، إن سمبوزيوم مدينتي أصبح أحد أبرز تجمعات كبار فناني النحت في مصر والعالم، حيث يشارك به فنانون عالميون من جنسيات مختلفة مثل ألمانيا وبولندا واوكرانيا وجورجيا وتركيا وروسيا ، ويهدف السمبوزيوم إلى نشر ثقافة النحت وإطلاق مواهب الشباب الراغبين في تعلم فن النحت.



وأشاد "حماد"، بدعم مجموعة طلعت مصطفى للثقافة والفنانون في مصر، عبر استضافة السمبوزيوم العالمي مما يسهم في دعم فن النحت، وإنتاج قطع فنية عالمية تسهم في تزيين الحدائق والميادين ونشر الثقافة بين سكانها .

سمبوزيوم دولي للنحت

سمبوزيوم دولي للنحت

سمبوزيوم دولي للنحت

سمبوزيوم دولي للنحت

سمبوزيوم دولي للنحت

سمبوزيوم دولي للنحت