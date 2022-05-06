الجمعة 06 مايو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشريح جثة مهندس زراعي لقى مصرعه أثناء فض مشاجرة بالشرقية

جثة
جثة
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أمرت النيابة العامة بالشرقية، اليوم الجمعة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة مهندس زراعي لقى مصرعه أثناء فض مشاجرة بين جيرانه بمركز ديرب نجم، وذلك لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وملابساتها والأداة المستخدمة فى الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت قرية العكل دائرة مركز ديرب نجم، قد شهدت مشاجرة بين مجموعة من الأهالي فتدخل مهندس زراعي لمحاولة فضها فأصيب إصابات بالغة وتوفي على أثرها.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة مستشفى ديرب نجم المركزى بوصول " محمد ع أ " 45 عامًا مهندس زراعى، مقيم قرية العكل دائرة المركز جثة هامدة.

وتبين من خلال توقيع الكشف الطبى عليه من قبل مفتش الصحة حدوث وفاته نتيجة حدوث تجمع دموي أدى إلى نزيف داخلى، وأسفر عن  وفاته، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.   

فيما أفادت التحريات أثناء حدوث مشاجرة بين طرف أول عامل وشقيقه وطرف ثانى شقيقين بالقرية بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، تدخل المجنى عليه لفض المشاجرة بينهما فحدث إصابته التى أودت بحياته، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم، من القبض على الطرفين 4 أشخاص، وتم تحرير  محضر بالواقعة وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم.

الكشف الطبى امن الشرقية مدير أمن الشرقية المباحث الجنائية مركز شرطة توقيع الكشف الطبي جثة مهندس زراعي

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