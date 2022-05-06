الجمعة 06 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات موسعة في حادث مصرع وإصابة 17 شخصا بالدائري الإقليمي

جانب من المصابين
جانب من المصابين
ads

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في حادث، مصرع وإصابة 17 شخصا، في تصادم ميني باص مع سيارة نقل أعلى الطريق الدائري الأقليمي بالقاهرة الجديدة، حيث استعلمت عن حالة 14 مصابا في الحادث، لاستبيان مدى إمكانية سؤالهم عن الحادث من عدمه، كما أمرت بالتحفظ على جثث 3 ضحايا جراء الحادث لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

كانت قد دفعت الإدارة العامة للمرور بعدة أوناش لإزالة آثار تصادم ميني باص بسيارة نقل، أعلى الطريق الدائري الإقليمي بمنطقة القاهرة الجديدة، حيث تم إزالة كافة أثار الحادث، وتعيين الخدمات لسحب الكثافات المرورية الناجمة عن الحادث.

وكان حادثا مروريا مروعا قد وقع أعلى الطريق الدائري الإقليمي نطاق القاهرة الجديدة، اليوم الجمعة، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص بينما أصيب 14 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل بميني باص.

وقد هرعت سيارات الإسعاف لنقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم وجاء اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى الإقليمى بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة 

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم ميني باص وسيارة نقل مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين، وتم نقل المتوفين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على سائق السيارة النقل للتحقيق معه.

القاهرة الجديدة الإدارة العامة للمرور غرفة عمليات الطريق الدائري حادث تصادم مصرع واصابة حادث مرورى مصرع وإصابة 17 رجال المرور

رئيس التحرير

وائل لطفي

السيسى.. صانع الفرحة

الأكثر قراءة

طالب السيدات بالحشمة داخل أسوار الكنائس.. أسقف ملوي يٌثير جدلا في الأوساط القبطية

الدولار يقترب من أعلى مستوياته في 20 عاما

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 1250 جنيهًا

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 بنك المعرفة

تشريح جثة مهندس زراعي لقى مصرعه أثناء فض مشاجرة بالشرقية

روسيا: اعتراض 4 صواريخ باليستية في لوجانسك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الثالثة!

ماجد حبته

معهد بحوث الإلكترونيات

محمد عبدالعزيز

فى الذكرى الثانية للشيخ الطبلاوى.. كلام عن حال دولة التلاوة

جمال رشدي

الأمانة.. سر النجاح

د.كريمة الحفناوى

ألف تحية للعمال فى عيدهم

مؤمن المحمدي

رمضان ولّى هاتها يا ساقى .. مشتاقة تسعى إلى مشتاق

د.رانيا محمد فوزي

الحاج عجمى القائد المحب.. «قراءة فى قائد جزيرة غمام»

حسين دعسة

منذ 74 عاما والقدس تتعرض لتهويد.. الى متى؟

صور

حديقة الحيوان فى الجيزة تستقبل زوارها فى أول أيام العيد

إقبال كبير على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية خلال أول أيام العيد

مواطنون يحتفلون بعيد الفطر فى وسط البلد

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس فلسطين يدين مقتل مدنيين إسرائيليين فى هجوم تل أبيب

غلق الطريق بين نابلس وقلقيلية ومستوطنون يعتدون على فلسطينيين فى أعقاب عملية «تل أبيب»

مقتل 3 مستوطنين فى حادث طعن وسط إسرائيل