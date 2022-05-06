تحقيقات موسعة في حادث مصرع وإصابة 17 شخصا بالدائري الإقليمي

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في حادث، مصرع وإصابة 17 شخصا، في تصادم ميني باص مع سيارة نقل أعلى الطريق الدائري الأقليمي بالقاهرة الجديدة، حيث استعلمت عن حالة 14 مصابا في الحادث، لاستبيان مدى إمكانية سؤالهم عن الحادث من عدمه، كما أمرت بالتحفظ على جثث 3 ضحايا جراء الحادث لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

كانت قد دفعت الإدارة العامة للمرور بعدة أوناش لإزالة آثار تصادم ميني باص بسيارة نقل، أعلى الطريق الدائري الإقليمي بمنطقة القاهرة الجديدة، حيث تم إزالة كافة أثار الحادث، وتعيين الخدمات لسحب الكثافات المرورية الناجمة عن الحادث.

وكان حادثا مروريا مروعا قد وقع أعلى الطريق الدائري الإقليمي نطاق القاهرة الجديدة، اليوم الجمعة، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص بينما أصيب 14 آخرين في حادث تصادم سيارة نقل بميني باص.

وقد هرعت سيارات الإسعاف لنقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم وجاء اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الدائرى الإقليمى بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم ميني باص وسيارة نقل مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين، وتم نقل المتوفين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم التحفظ على سائق السيارة النقل للتحقيق معه.