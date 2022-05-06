فى أقوى نسخة.. مصر تستضيف بطولة العالم للاسكواش بمشاركة 100 لاعب

تستعد مصر لاستضافة بطولة العالم للاسكواش لمحترفي الرجال والسيدات فى الفترة من 13 حتى 22 مايو الجاري، والتي أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA".

النسخة الأقوى فى تاريخ الاسكواش

وذكر بيان صادر عن اللجنة المنظمة، اليوم الخميس، أن البطولة تعتبر الأكبر في تاريخ الاسكواش العالمي بأعلى مجموع جوائز مالية، ليبلغ مليونا ومائة ألف دولار، بمشاركة 50 لاعبا و50 لاعبة من أفضل لاعبي العالم للرجال والسيدات.

أماكن المباريات

وتقام الأدوار الأولى بنادي اليجريا سوديك بمدينة السادس من أكتوبر، والأدوار النهائية بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وتُختتم المباراة بحفل غنائي بحضور الفنانة كارول سماحة، والتي قامت بتأليف أغنية خصيصا للبطولة.

تصنيف اللاعبين المشاركين

وتبدأ البطولة بتصدر اللاعبين المصريين التصنيف، حيث يتربع على عرش الرجال علي فرج فى صدارة التصنيف، ونور الشربيني في صدارة تصنيف السيدات.

وشهدت قائمة التوب 10 الكثير من المتغيرات في ديسمبر، بتراجع محمد الشوربجي لأول مرة منذ 4 سنوات ليحتل المركز الثالث فيما تقدم على حسابه النيوزلاندي بول كول ليهدد علي فرج في الصدارة.

أما في تصنيف السيدات فتتواجد نور الشربيني ونوران جوهر في المركزين الأول والثاني، وتتواجد هانيا الحمامي في المركز الرابع ومن بعدهم سلمى هاني في المركز الثامن ونور الطيب في المركز التاسع وروان العربي في المركز العاشر.

رقم قياسي جديد لـ نور الشربيني

وتصنف المصرية نور الشربينى، لاعبة سبورتنج، الأولى عالميًا لسيدات الاسكواش، حيث حصدت 26 لقبًا في تاريخ بطولاتها الدولية لتكون أكثر لاعبة مصرية تحقيقاً للبطولات.

وتسعى نور الشربيني، ابنة مدينة الإسكندرية، 26 عامًا، لكسر الرقم القياسي في التتويج بالبطولة والمدون باسم نيكول ديفيد أسطورة الاسكواش المعتزلة وصاحبة 8 ألقاب، لتكون نور على بعد 3 خطوات فقط من التربع على عرش اللعبة.