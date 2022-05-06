وزير الأوقاف يعلن عودة الحياة لطبيعتها بالمساجد وفتح المقامات والأضرحة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن عودة الحياة لطبيعتها بالمساجد وفتح المقامات والأضرحة خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير الأوقاف في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بشرى سارة جدا جدا العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وعمارتها على مدار اليوم بالصلاة والذكر والدروس الدينية ومقارئ القرآن الكريم».

وأضاف: «في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين، و بناء على ما عرضه د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على معالي الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وموافقته على ما تم عرضه ، وتوجيه باتخاذ اللازم لتنفيذه، قررت وزارة الأوقاف المصرية العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم».

واختتم: «على أن يبدأ العمل بهذا القرار بدءً من الأحد القادم ٧ شوال ١٤٤٣هـ الموافق ٨ مايو ٢٠٢٢ م وفق التعليمات المنظمة التي ستعممها الوزارة في هذا الشأن».

