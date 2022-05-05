عمر كمال متهم بـ«التحرش» بسبب بوستر أغنيته الجديدة

تعرض المطرب الشاب عمر كمال، خلال الدقائق الماضية لانتقادات وهجوم كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي،جج بسبب صورة بوستر أغنيته الجديدة التي نشرها عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وظهر عمر كمال على البوستر هو ومؤدي المهرجانات حمادة مجدي، ممسكين ببطن فتاة حامل دون أن يظهر وجهها، والصورة هي بوستر الأغنية الجديدة التي تطرح خلال أيام، واتهمهم الجمهور بالتحرش وأن الصورة خارجة عن الآداب العامة ولا يجب أن تنشر بهذا الشكل على الإطلاق.