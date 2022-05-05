الخميس 05 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بعد تسلم جائزة أفضل لاعب.. تصريحات جديد لـ صلاح عن «الانتقام من ريال مدريد»

جريدة الدستور
ads

واصل نجم مصر محمد صلاح لاعب ليفربول تحدي ريال مدريد قبل المواجهة المنتظرة بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحضر صلاح حفل اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا لتسلم جائزة أفضل لاعب للعام الحالي 2022 من جانبهم.
وقال عن مواجهة ريال مدريد: "متحمس للغاية، مواجهة صعبة لقد تخطوا فرق صعبة للوصول لهذا النهائي".
وعلق على تغريدته الأربعاء، وقال: "تمنيت وصولهم وقد كان، ستكون مباراة ثأرية، حان وقت الانتقام".
وأتم تصريحاته، "لدينا مباريات مهمة قبل لقاء ريال مدريد في الدوري والكأس علينا حسمها أولا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

السيسى.. صانع الفرحة

الأكثر قراءة

الأمن يفحص فيديو التحرش بـ3 سائحات فى الأهرامات

«10 آلاف متابع فى رمضان».. ماذا يفعل وزير الأوقاف عبر «تويتر»؟

مواعيد غلق المحلات بعد عيد الفطر 2022

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 بنك المعرفة

جدول موعد صرف معاشات شهر يونيو 2022

بعد تسلم جائزة أفضل لاعب.. تصريحات جديد لـ صلاح عن «الانتقام من ريال مدريد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الثالثة!

ماجد حبته

معهد بحوث الإلكترونيات

محمد عبدالعزيز

فى الذكرى الثانية للشيخ الطبلاوى.. كلام عن حال دولة التلاوة

جمال رشدي

الأمانة.. سر النجاح

د.كريمة الحفناوى

ألف تحية للعمال فى عيدهم

مؤمن المحمدي

رمضان ولّى هاتها يا ساقى .. مشتاقة تسعى إلى مشتاق

د.رانيا محمد فوزي

الحاج عجمى القائد المحب.. «قراءة فى قائد جزيرة غمام»

حسين دعسة

منذ 74 عاما والقدس تتعرض لتهويد.. الى متى؟

صور

حديقة الحيوان فى الجيزة تستقبل زوارها فى أول أيام العيد

إقبال كبير على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية خلال أول أيام العيد

مواطنون يحتفلون بعيد الفطر فى وسط البلد

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 3 مستوطنين فى حادث طعن وسط إسرائيل

بوتين يعتذر لرئيس الوزراء الإسرائيلى حول تصريحات «يهودية هتلر»

ظلت تنتظره 40 عامًا.. وفاة والدة كريم يونس عميد الأسرى الفلسطينيين