بعد تسلم جائزة أفضل لاعب.. تصريحات جديد لـ صلاح عن «الانتقام من ريال مدريد»

واصل نجم مصر محمد صلاح لاعب ليفربول تحدي ريال مدريد قبل المواجهة المنتظرة بين الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحضر صلاح حفل اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا لتسلم جائزة أفضل لاعب للعام الحالي 2022 من جانبهم.

وقال عن مواجهة ريال مدريد: "متحمس للغاية، مواجهة صعبة لقد تخطوا فرق صعبة للوصول لهذا النهائي".

وعلق على تغريدته الأربعاء، وقال: "تمنيت وصولهم وقد كان، ستكون مباراة ثأرية، حان وقت الانتقام".

وأتم تصريحاته، "لدينا مباريات مهمة قبل لقاء ريال مدريد في الدوري والكأس علينا حسمها أولا".