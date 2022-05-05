انتهاء أعمال تبريد حريق اندلع في محل ببورسعيد

انتهت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، من أعمال التبريد لحريق اندلع في أحد المحال بنطاق حى الزهور في محافظة بورسعيد.

بدأت الواقعة بورود بلاغ باندلاع حريق في محل بمنطقة علي بن أبى طالب بحي الزهور، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب المتصاعدة، وإحباط وصول النيران إلى الوحدات السكنية المجاورة للمحل، دون وقوع أية إصابات أو وفيات إثر هذا الحادث. وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث.