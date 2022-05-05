الخميس 05 مايو 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتهاء أعمال تبريد حريق اندلع في محل ببورسعيد

حريق اندلع في محل
حريق اندلع في محل ببورسعيد
ads

انتهت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، من أعمال التبريد لحريق اندلع في أحد المحال بنطاق حى الزهور في محافظة بورسعيد.

بدأت الواقعة بورود بلاغ باندلاع حريق في محل بمنطقة علي بن أبى طالب بحي الزهور، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب المتصاعدة، وإحباط وصول النيران إلى الوحدات السكنية المجاورة للمحل، دون وقوع أية إصابات أو وفيات إثر هذا الحادث. وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث.

قوات الحماية المدنية التبريد حريق أحد المحال بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

السيسى.. صانع الفرحة

الأكثر قراءة

الأمن يفحص فيديو التحرش بـ3 سائحات فى الأهرامات

«10 آلاف متابع فى رمضان».. ماذا يفعل وزير الأوقاف عبر «تويتر»؟

مواعيد غلق المحلات بعد عيد الفطر 2022

نماذج امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 بنك المعرفة

جدول موعد صرف معاشات شهر يونيو 2022

بعد تسلم جائزة أفضل لاعب.. تصريحات جديد لـ صلاح عن «الانتقام من ريال مدريد»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الحرب العالمية الثالثة!

ماجد حبته

معهد بحوث الإلكترونيات

محمد عبدالعزيز

فى الذكرى الثانية للشيخ الطبلاوى.. كلام عن حال دولة التلاوة

جمال رشدي

الأمانة.. سر النجاح

د.كريمة الحفناوى

ألف تحية للعمال فى عيدهم

مؤمن المحمدي

رمضان ولّى هاتها يا ساقى .. مشتاقة تسعى إلى مشتاق

د.رانيا محمد فوزي

الحاج عجمى القائد المحب.. «قراءة فى قائد جزيرة غمام»

حسين دعسة

منذ 74 عاما والقدس تتعرض لتهويد.. الى متى؟

صور

حديقة الحيوان فى الجيزة تستقبل زوارها فى أول أيام العيد

إقبال كبير على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية خلال أول أيام العيد

مواطنون يحتفلون بعيد الفطر فى وسط البلد

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 3 مستوطنين فى حادث طعن وسط إسرائيل

بوتين يعتذر لرئيس الوزراء الإسرائيلى حول تصريحات «يهودية هتلر»

ظلت تنتظره 40 عامًا.. وفاة والدة كريم يونس عميد الأسرى الفلسطينيين