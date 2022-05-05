تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على مسن مذبوحا داخل شقته بالشرقية

تجري الأجهزة الأمنية بالشرقية، تحريات مكثفة لكشف غموض واقعة العثور على مسن مذبوحا داخل شقته بمدينة الزقازيق، وتحديد مرتكب الجريمة وضبطه.

بدأت الواقعة بوصول مسن في العقد السادس من عمره إلى مستشفى الزقازيق العام مصابا بهبوط حاد في الدورتين الدموية والتنفسية وجرح قطعي فى الرقبة وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتبين من التحريات أن المجنى عليه يقيم بشارع الورش بقسم أول الزقازيق، كما تشير إلى أن مرتكب الواقعة ابن زوجته لوجود خلافات بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.